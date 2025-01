Sports : Soirée mitigée pour le FC Sochaux et le BesAC

Malgré une domination et un meilleur état d’esprit général, le FC Sochaux n’est pas parvenu à s’imposer face à Boulogne vendredi 10 janvier au stade Bonal et a dû se contenter du match nul, ce qui ne fait pas ses affaires. Pas mieux du côté du BesAC qui dans le même temps n’est également pas parvenu à l’emporter face à Orchies la faute en partie à un joueur adverse qui a martyrisé la défense bisontine.

Football

National : FCSM - Boulogne : 1-1

Une fois de plus dominer n’est pas gagner et le FC Sochaux l’a encore appris à ses dépens vendredi soir face au dauphin de National.

Pourtant la partie avait plutôt bien débuté avec des joueurs sochaliens enfin impliqués sur le terrain répondant parfaitement à la consigne de leur coach donné en conférence d’avant match de se muer en « combattant ». Présent aussi bien au pressing qu’à la récupération, les Jaune & Bleu ont offert un premier quart d’heure de bonne facture mais étaient encore loin d’infliger un KO tant attendu à son adversaire. Pire ils subissaient un premier revers en perdant Noah Fatar sur blessure à la 20e minute de jeu.

De bonne volonté, le FCSM peinait une fois de plus à la finition. Manquant d’instinct devant les cages et d’application dans le dernier geste, le compteur restait bloqué à zéro de part et d’autre des deux équipes à la pause.

Et c’est finalement Boulogne, réaliste, qui mettait un coup de clim sur Bonal à la 66e minute de jeu (0-1). Les Sochaliens avaient beau tenté de réagir rapidement mais la précipitation ne permettait pas au temps de passer moins vite ni de débloquer le compteur jaune et bleu.

La solution est finalement arrivée à la 88e de jeu grâce à une frappe instinctive d’Ouammou devant la cage boulonnaise. De quoi empêcher la punition mais pas non plus de quoi faire la fête non plus puisque le deuxième but permettant aux Sochaliens de passer devant n’est finalement jamais arrivé.

C’est désormais presque devenu une habitude pour lui, à défaut de ne pouvoir gagner, le FCSM a réussi à ne pas perdre. Comme le prouvent les quatre matchs nuls obtenus lors des cinq dernières rencontres de championnat.

Il y a tout de même une nouvelle fois de quoi nourrir des regrets pour le FCSM qui recule une fois de plus au classement, doublé par Dijon et passant de la 4e à la 5e place.

Basket

Nationale 1 : BC Orchies - BesAC : 86-71 (20-20, 23-23, 23-17, 20-11)

Décidément cette saison, les deux matches contre Orchies auront été exceptionnels. Malheureusement, à chaque fois, aux dépens du BesAC. Vendredi, c'est encore une exception qui a fini par venir à bout du BesAC : un certain Joe Burton qui, l'air de rien et en toute décontraction, a réussi un match titanesque avec des chiffres à donner le vertige : 29 pts, 22 rebonds, 8 passes décisives, 7 interceptions, 9 fautes provoquées pour 56 d'évaluation. Le record de Nationale 1 qui a pesé très lourd dans la balance sur le parquet de la Pevele Arena.

Pourtant tout avait bien commencé (4-13, 8-17). Avec une égalité au terme du 1er quart (20-20) et une égalité encore à la pause (43-43). Mais la suite s'avérait moins aisée pour le BesAC qui prenait un premier éclat dans le 3e quart (62-50, 27e) face à une formation qui avait élevé son niveau de défense.

Puis, très combatif, le BesAC revenait avec force : 66-64 (32e). Malheureusement trois pertes de balle consécutives venaient briser cet élan et permettre à Orchies de reprendre les devants, de refaire un break substantiel, toujours appuyé par le phénoménal Joe Burton. Cette fois, ce sont 15 points qui séparaient les deux équipes, ces quinze points qu'on retrouvera au tableau du scoring final.

Il y avait pourtant quelque chose à jouer. Mais quelques immanquables sous les paniers, encore trop de pertes de balle (16) qui offrent 20 points à l'adversaire, un taux de réussite trop maigrichon (39 % au global et seulement 20 % à 3 pts), auront eu raison d'un BesAC qui malgré tout se sera généreusement battu.

À l'issue des débats, Laurent Kleefstra saluait bien sûr la performance XXXL. de Joe Burton mais trouvait l’issue finale un peu rude : " Je trouve le score sévère. Quant à mes joueurs, je les ai trouvés bien dans l'engagement et ça m'a rassuré par rapport au match de mardi contre Andrézieux ".

Il n'empêche que l'année 2025 commence mal pour le BesAC qui avec cette nouvelle défaite passe de la 7e à la 10e place au classement.

Les marqueurs

BC Orchies : Burton 29, Ebang 14, Mwamba 13, Rucklin 11, Blanc 10, Lobreau 6, Tyberghien 3.

BesAC : Kovac 13, Hanck 12, Pouye 11, Magassa 9, Djedje 8, Jubenot 8, Boyer 4, Eliezzer-Vanerot 4, Falzon 2.