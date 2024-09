Sports : un derby pour le FCSM, Palente entre en piste et le GBDH veut enchaîner

Football

FC Sochaux-Montbéliard - AS Nancy Lorraine, vendredi 18h30 au stade Bonal

Actuellement 10e après un début de saison moyen comptant une victoire en trois matchs, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit ce vendredi Nancy dans le cadre de la 5e journée de National. Un derby comme en est friand Karim Mokkedem. Bien que nouvellement arrivé à Sochaux cette saison, le coach a connaissance "de la rivalité entre les deux clubs" et en fait l’un des matchs importants de cette saison où il attend que son équipe montre "un autre visage".

Tout comme le FC Sochaux-Montbéliard, "Nancy a construit une équipe pour jouer les premiers rôles". S’il convient que "l’on a un peu de retard à l’allumage" Karim Mokkedem pourra cette fois compter sur un peu plus de maturité dans ses rangs grâce notamment au retour de Noah Fatar et Amilcar Silva. De quoi également, apporter un peu plus d’éclat offensif car s’il estime que "le premier chantier défensif a été solutionné", les Sochaliens restent encore un peu timides face au but.

Autre atout, le FCSM pourra compter sur l’appui d’un stade Bonal bien garni puisque près de 11.000 supporters devraient être présents ce soir pour donner de la voix.

Handball

Proligue : GBDH - Massy, vendredi 20h30 au palais des sports de Besançon

Après une bonne entrée en matière à Angers (victoire 30-25) lors de la première journée, le GBDH espère poursuivre sur sa lancée dès ce soir dans son antre du palais des sports face à Massy. Les Essonniens voudront de leur côté tenter de rattraper ce début de saison manqué après la défaite subie chez eux face à Sélestat. Les Bisontins sont prévenus et devront rester prudents afin de glaner un premier succès à domicile.

Pro D2 : Palente Besançon handball - Lille, samedi à 20h au palais des sports de Besançon

Pour son retour en D2F, Palente débutera sa saison samedi soir au palais des sports de Besançon. Après une préparation estivale intense, les Palentaises accueilleront Lille qui avait terminé 10e l’an passé. Une première opposition qui devrait permettre à Palente de rapidement prendre la température de cette nouvelle division.