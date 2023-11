Sports : un derby pour Sochaux, l’ESBF en mission et le BesAC veut enchaîner

Football

Nancy - FCSM, vendredi à 19h30

Après une belle victoire obtenue face à Orléans, le FCSM, 7e du classement se déplace ce vendredi au stade Marcel Picot de Nancy pour le compte de la 12e journée de National. Face à une équipe qui n’a plus gagné depuis le 18 Septembre, les Sochaliens vont toutefois devoir rester méfiants, du moins autant qu’Oswald Tanchot. Convaincu des capacités de son groupe, "on sait que l’on est capable de faire tomber tout le monde. Ce n’est pas prétentieux de le dire, c’est que je le pense", le coach sochalien reste cependant lucide, "je sais aussi que l’on est capable de trébucher contre n’importe qui si on ne met pas les bons ingrédients". Regarder seulement le classement "serait une erreur" pour le technicien, d’autant plus que les Nancéiens sont capables d’élever leur niveau de jeu surtout lors des grosses rencontres. Les hommes de Benoît Pedretti, ancien Sochalien bien connu des supporters, ont en effet obtenu le nul face au leader du Red star il y a de cela quelques semaines. Alors dans une rencontre qu’Oswald Tanchot a lui-même qualifié d'"affiche" les Sochaliens vont devoir faire "abstraction du contexte" et se contenter de faire "un match de guerriers".

Rencontre à suivre en direct dès 19h15 sur maCommune.ino

Racing Besançon - Créteil samedi à 18h au stade Léo Lagrange

Malgré deux victoires consécutives obtenues en Corse et face à Bourg-Péronnas, le Racing Besançon est pour l’instant toujours en position de relégable. Mais les Bisontins auront l’occasion de corriger cela ce samedi en cédant leur inconfortable 10e rang à Créteil. À condition bien sûr, de battre ce même adversaire au stade Léo Lagrange.

Handball

ESBF - Chambray, dimanche à 17h au palais des sports Ghani Yalouz de Besançon

Après la courte défaite concédée à Nantes lors de la dernière journée, les Bisontines vont devoir se remettre rapidement en ordre de marche. Cela passera nécessairement par une belle prestation ce dimanche face à Chambray qui occupe actuellement la 6e place du classement. Si les Bisontines, coincées au 9e rang, souhaitent garder leur objectif de top 5 en ligne de mire, une victoire face à Chambray sera plus que bienvenu.

Basket-ball

N1 : Avignon-Le Pontet - BesAC, samedi à 20h

Après leur splendide victoire au palais des sports mardi dernier contre le leader de leur poule Andrézieux, le BesAC a prouvé qu’il était apte à rivaliser avec n’importe quelle équipe cette saison même s’il pointe encore à la 10e place du classement. La rencontre de ce samedi à Avignon va donc être un vrai test pour les Bisontins et l'occasion de voir si les hommes de Joseph Kalambani sont capables de confirmer et de lancer véritablement leur saison.