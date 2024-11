Sports : un week-end bisontin 100% handball et le FCSM reçoit le leader

Ce week-end, les sportifs seront probablement du côté du palais des sports de Besançon pour y suivre l’une des trois rencontres de handball bisontines prévues entre le 1et et le 3 novembre 2024. Le GBDH ouvrira le bal le vendredi avec la réception de Sélestat, tandis que Palente accueillera le lendemain Bouillargues et que l’ESBF conclura le week-end avec la venue de Toulon. Vendredi, le BesAC tentera de stopper l’hémorragie en se déplaçant chez le promu messin tandis que le FC Sochaux-Montbéliard visera un deuxième succès d’affilée à domicile avec la venue du leader Concarneau au stade Bonal.

Football

National : FC Sochaux-Montbéliard - US Concarneau, vendredi 19h30 au stade Bonal

S’il reste toujours invaincu à l’extérieur, le FCSM peine en revanche à régaler son public de Bonal cette saison. Et deux victoires à domicile, cela reste trop peu pour espérer jouer le haut de tableau, le championnat National exigeant plus de régularité. Problème, Sochaux reçoit ce vendredi l’actuel leader, l’US Concarneau, une équipe qui ne compte qu’un seul match perdu et autant de matchs nuls que le FCSM (4). Pour Dimitrie Liénard, le jeu vertical de Concarneau exige beaucoup de transitions. Déjà plusieurs fois sanctionnés à cause de bêtes pertes de balle, les Jaune & Bleu savent qu’il faudra cette fois être irréprochables au milieu de terrain pour espérer rivaliser avec le leader. Places désormais aux actes.

Basket-ball

National 1 : Metz - BesAC, vendredi à 20h

Pour le BesAC, il est plus que temps de stopper l’hémorragie. Après cinq défaites consécutives, les Bisontins n’ont d’autres choix que de réagir rapidement s’ils ne veulent pas rapidement rejoindre le rang des équipes de bas de classement. Cela commence donc par une prestation de qualité et une victoire impérative face à l’avant-dernier Metz qui découvre la N1 cette saison.

Handball

Proligue : GBDH - Sélestat, vendredi à 20h30 au palais des sports de Besançon

Avec une seule victoire au compteur contre 5 défaites et 1 nul, le GBDH a encore « besoin de temps » selon Christophe Viennet pour "se stabiliser" et "arriver à jouer ensemble plutôt que les uns à côté des autres" malgré, il le rappelle, une "bonne entente dans le vestiaire". S’il reconnaît qu’il aurait préféré "engranger plus de points" et "être plus maîtres de ce que l’on fait", le coach du GBDH préfère donc temporiser plutôt que de tirer la sonnette d’alarme.

Si le temps presse effectivement pour tenter de trouver les réglages adéquats, la venue de Sélestat au palais des sports reste très attendue face à une équipe bien connue de son staff et de certains joueurs comme Virgile Pinchot qui a confié "toujours aimé jouer contre d’ancienne équipe".

Satisfait du niveau démontré à Pontaul (match nul), Christophe Viennet, espère que son groupe prouvera qu’il a "avancé"en faisant "un peu mieux" et qu’il est capable de "tenir contre des bonnes équipes dans la durée". Pour cela les Bisontins devront montrer "plus de détermination et d’ambition" pour espérer régaler son public et renouer avec la victoire.

D2F : Palente - Bouillargues Nimes, samedi à 20h au palais des sports de Besançon

Après sa large victoire obtenue lors de la dernière journée à Vaulx-en-Velin, Palente tentera de poursuivre sur sa lancée ce samedi face à la lanterne rouge de D2F. En trois matchs, Bouillargues Nîmes n’a encore remporté aucun match tandis que de son côté, le PBHB compte deux victoires pour deux défaites. Actuellement 5e, les filles de Cheikh Seck auront donc la possibilité de conforter leur place dans la partie haute du classement, à condition bien sûr de ne pas manquer l’occasion de faire respecter la hiérarchie à domicile.

LBE : ESBF - Toulon, dimanche à 17h au palais des sports de Besançon

Aux portes de l’Europe, l’ESBF (7e) reçoit Toulon (10e) ce dimanche au palais des sports. Si l’adversaire ne doit pas être sous-estimé, les Bisontines, qui restent sur deux défaites consécutives, auront néanmoins l’occasion de corriger le tir devant son public du palais. D’autant qu’avec deux défaites en deux déplacements, les Toulonnaises ne semblent pas particulièrement bien voyager. Il serait donc de bon augure de laisser Toulon derrière soi au classement, mais pour cela les filles de Jérome Delarue devront éviter les déconvenues comme face à Dijon et rester maîtres de leur match.