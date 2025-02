Sports : une belle victoire pour le BesAC, un énième match nul pour le FCSM

Basket

Nationale 1 : BesAc - Metz : 96-91 (27-24, 23-18, 13-25, 33-24)

L'énormissime sanction infligée à Metz par la Commission de contrôle de gestion (CCG) et connue jeudi en fin de journée aurait pu assommer la formation lorraine. Mais Alexandre Palfroy, le coach lorrain avait réussi à faire digérer à ses joueurs ces 4 points de pénalité infligés en Phase 1 et quatre autres encore en Phase 2. Et même à leur instiller une motivation de morts de faim.

Ainsi derrière son trident Bouvret (12 pts et 13 passes) - Dardaine (29 pts) - Nwabuzor (27 pts), Metz a causé les pires soucis au BesAC qui restait sur sa victoire de mardi à Charleville. Certes, on a cru que le BesAC avait pris la main sur le match quand il a mené de 15 pts (50-35) dans le second quart-temps, mais curieusement après un super temps fort, les Bisontins se relâchaient, multipliaient les petites erreurs voyant ainsi fondre leur avance : 50-42 à la pause.

Le passage dans le vestiaire ne changeait rien et le 3e quart était vécu comme un calvaire par près de 3.500 spectateurs (record de la saison). Le BesAC n'y arrivait plus et perdait la boussole dans tous les secteurs du jeu. Dix minutes sans ! Bien évidemment Metz qui avait haussé le ton dans l'intensité défensive en profitait pour non seulement faire son retard, mais aussi pour prendre la tête de la course (63-67, 30e).

Cela chauffait fort dans la tête de Laurent Kleefstra qui cherchait les bonnes solutions tactiques et les de meilleures associations de joueurs pour remettre la mécanique en route. Poussé par son public, le BesAC luttait avec un très bel état d'esprit pour tenter de reprendre l'ascendant sur son adversaire. On assistait dès lors à un véritable bras de fer au cours duquel chaque équipe rendait coup pour coup à l'autre. Nul ne voulait céder : 73-72, 78-83, 84-84, 90-89. Suspense absolu.

Metz qui avait défendu très fort, voyait son compteur clignoter à cinq fautes d'équipe. Ce qui permettait au BesAC d'obtenir des lancers. Et sur la ligne de réparation, le bras d'Aaron Falzon (2 X 2) pas plus que celui de Ben Kovac (1 X 2) ne tremblaient. Ces deux joueurs réussissaient un 6/6 impérial qui offrait la victoire au BesAC dans une salle en feu. Une victoire importante qui laisse toujours entr'ouverte la porte de la 7e place et donc de la Poule haute en Phase 2. Mais une victoire qui consolide très favorablement la position du BesAC pour le cas d'une Phase 2 en Poule basse.

À l'issue des débats, devant les partenaires, Laurent Kleefstra ne cachait pas sa joie : "Je suis content qu'on ait gagné ce match. Metz nous a offert un vraie résistance et jusqu'au bout. Dommage qu'à +15 dans le second quart, on se soit relâché. Car on les a remis en selle et la dynamique avait tourné. J'aurais aimé qu'on contienne mieux leur jeu offensif. Il a fallu cravacher, multiplier les défenses et faire preuve d'un gros état d'esprit. C'est une victoire qui pèse favorablement lourd pour notre avenir « .

Après un match aussi gourmand en énergie tant physique que mentale, il va falloir penser à vite récupérer. Car, dès mardi un nouveau rendez-vous attend le BesAC. Il s'agira du derby retour à Mulhouse.

Les marqueurs

BesAC : Kovac 22, Jubenot 20, Falzon 18, Hanck 12, Djedje 9, Boyer6, Eliezer-Vanerot 6, Pouye 2, Magassa 1, Maillot.

Metz : Dardaine 29, Nwabuzor 27, Smith 13, Bouvret 12, Ory 3, Mbaitoubam 3, Pourchot 2, Touré 2, Kaly, Aworet.

(communiqué)

Football

National : Le Mans - FCSM : 1-1

Une fois n’est pas coutume, les Sochaliens ont encore dû se contenter du match nul vendredi soir au Mans alors qu’ils menaient pourtant au score dès la 8e minute de jeu.

Un résultat d’autant plus frustrant que la prestation des Jaune et Bleu en première période aurait mérité mieux que le point du nul. Mais les Sochaliens se sont finalement fait rejoindre avant la pause sur une contre-attaque conclue par Rabillard à la 37e.

La deuxième mi-temps n’allait rien changer à l’issue du match et à ce septième match nul consécutif du FCSM. Un résultat qui a pour conséquence directe de rester derrière Le Mans au classement, à la septième position.