Sports : le BesAC s’accroche à son rêve de playoffs, un GBDH ambitieux à Massy et le FCSM défie le leader nancéien

Football

National : Nancy - FC Sochaux Montbéliard, vendredi à 19h30

Arrivé ce week-end au FCSM, le nouvel entraîneur Frédéric Bompard débutera son premier match sur le banc lors du déplacement chez le leader Nancéien. Un déplacement que le technicien aborde "avec beaucoup d’ambitions". S’il n’a "rien à redire" concernant la défense, celle du FC Sochaux étant la première du championnat le coach espère en revanche pouvoir progresser sur le secteur offensif.

Il ne sera pas simple de parvenir chez le leader, à mettre enfin un terme à cette série de six matchs nuls consécutifs en championnat, mais le FCSM est contraint d’engranger rapidement des points pour revenir dans la course à la montée. Pour cette mission, les Jaune & Bleu seront aidés par le retour de Moussa Doumbia sous le maillot sochalien. Revenu dans le but "d’aider l’équipe à retrouver sa place", le milieu a été très clair dans les intentions d’équipe : "on va à Nancy pour gagner et prendre plus de confiance".

Le FCSM n’a plus gagné en National depuis le 22 novembre dernier tandis que de son côté, Nancy n’a perdu que cinq matchs cette saison. Petite lueur d’espoir cela dit, trois de ces défaites ont été enregistrées lors des cinq dernières journées de championnat. Le leader serait-il en perte de vitesse ? Si tel est le cas, les Sochaliens ne devront pas laisser passer l’occasion de s’enfiler dans la moindre brèche. D’autant plus qu’il y aura une revanche à prendre sur le match aller où Nancy était venu s’imposer 3-2 à Bonal.

Basket

N1 : Boulogne-sur-Mer - BesAC, vendredi à 20h.

Après une victoire sans appel face à Saint-Vallier (91-67), Besançon est parvenu à s’emparer de la 7ème place et s’apprête à, peut-être, créer l’exploit lors de cette dernière journée de phase 1. Mais rien n’est moins sûr car, sur les deux places (6e et 7e places du classement) qu’il reste à pourvoir pour la poule haute, pas moins de cinq équipes sont candidates pour obtenir ces précieux sésames.

Sur ces cinq équipes en concurrence, quatre disputeront un face à face ce vendredi. C’est le cas du BesAC face à Boulogne. Si la victoire est donc impérative pour les Bisontins elle ne permettra pour autant pas forcément une qualification d’office pour les playoffs. Les résultats des autres rencontres auront eux aussi leur importance. En résumé pour le BesAC, il faudra impérativement gagner à Boulogne et ensuite croiser les doigts au moment des calculs qui détermineront ou non l’accession en poule haute, qui constituerait un très bel aboutissement pour cette première partie de saison.

Pour confirmer le résultat de l’aller (victoire 82-67 le 15 novembre), Laurent Kleefstra n’a pas manqué de donner des conseils à sa troupe :"Il faudra prioritairement être solide dans les duels car c’est une équipe avec une dimension athlétique importante" . Et d’insister sur l’importance "de prendre soin du ballon, car c’est la 3e meilleure équipe dans le domaine des interceptions".

Les Bisontins connaissent l’enjeu de ce déplacement dans le Nord. Ne reste qu’à vérifier l’état d’esprit affiché ce vendredi sur le parquet.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (Cap), Magassa, Maillot, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra.

Handball

Proligue : Massy - GBDH, vendredi à 20h30

Avec sa dernière victoire, la deuxième de la saison, obtenue au palais des sports face à Pau (26-22) lors de la dernière journée, le GBDH a retrouvé de l’ambition et de la détermination pour cette deuxième partie de saison. De bon augure donc, avant un déplacement à Massy qui s’annonce intéressant.

Avant-dernier du classement, les Bisontins ne sont plus qu’à 2 points de… Massy leur adversaire du soir. Pas besoin d’être bon en maths pour comprendre qu’une victoire dans l’Essonne pourrait permettre aux Bisontins d’effectuer une opération intéressante au classement, à condition bien sûre de soigner également le goal-average.

Battu sèchement lors de la dernière journée à Sélestat (28-18), Massy aura cependant l’occasion de rebondir devant son public ce vendredi. De quoi compliquer la tâche du GBDH qui devra se montrer au moins tout aussi efficace que face à Pau s’il veut afficher clairement ses nouvelles ambitions.