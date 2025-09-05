Suivez en direct l'élection du nouveau président de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Les élus de la région Bourgogne-Franche-Comté sont réunis à Dijon ce vendredi 5 septembre 2025 pour une assemblée plénière afin d’élire le nouveau président qui sera à la tête du conseil régional.

Sorti vainqueur d’une primaire interne qui s’est déroulée au sein du groupe majoritaire de la Région, c’est le Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire, qui devrait être élu au poste de président de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Lors de cette primaire, il était opposé à Nicolas Soret, vice-président à l’Économie.

Enfin, s’il est élu, Jérôme Durain succédera à Marie-Guite Dufay, élue en 2008 à la tête du conseil régional de Franche-Comté puis en 2016 au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, suite à la fusion de région.