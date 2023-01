Suzanne Wajoka est la première recrue de l'ESBF pour les deux prochaines saisons

D’origine Néo-Calédonienne et âgée de 22 ans, Suzanne Wajoka rejoindra les bords du Doubs en juillet prochain. Joueuse du Fleury Loiret Handball depuis 2016, où elle a effectué toutes ses classes de formation, Suzanne figure parmi des ailières gauches prometteuses du championnat français. Du haut de son mètre 71, cette joueuse possède de très bonnes qualités physiques lui permettant d’être une très bonne défenseuse.

Elle a évolué sous le maillot de l’équipe de France des moins de vingt ans aux côtés de Clarisse Mairot et d’Audrey Dembélé, portant même le brassard de capitaine des Bleuettes, élément accélérateur de son ascension fulgurante. Jeune espoir du handball français, Suzanne rejoint l’ESBF pour les deux prochaines saisons, jusqu’en 2025. La joueuse formée au Pôle Espoirs Centre Val de Loire arrive dans le Doubs avec de grandes ambitions, et espère voir les portes de l’équipe de France A s’ouvrir prochainement.

L’ensemble du club est très fier de l'arrivée de Suzanne Wajoka dans ses rangs pour les deux prochaines saisons. Ses nombreuses qualités offensives et défensives lui permettront de présenter un profil très complémentaire avec Kiara Tshimanga sur le poste d'ailière gauche. Contrainte de voir sa saison terminée en raison du dépôt de bilan de Fleury Loiret Handball, nous avons hâte de l’accueillir dès cet été.

La principale intéressée s'est dite "très contente de signer avec Besançon. C’est un grand club historique, un club où la formation des joueuses est top. J’ai hâte d’être à la saison prochaine, de découvrir mes coéquipières, le staff mais aussi le Palais avec ses bénévoles et ses supporters".

Selon l'entraîneur de l'ESBF Sébastien Mizoule, "Suzanne est encore une jeune joueuse. Je la suis depuis plusieurs années en club à Fleury où elle a effectué sa formation en provenance de la Nouvelle-Calédonie. Elle a déjà évolué plusieurs saisons en LFH mais également en équipe de France Juniors avec Clarisse Mairot. C’est une joueuse avec de belles qualités physiques et une très bonne défenseuse. Elle est complète et elle va nous apporter encore plus de densité dans ce secteur. Suzanne et Kiara formeront une paire d’ailières gauches très complémentaire".

(Communiqué)