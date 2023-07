Thibaut Pinot, 4e de la première étape du Tour de France 2023

Thibaut Pinot est arrivé à la 4e place à Bilbao derrière Adam et Simon Yates (1ère et 2e places) et Tadej Pogacar (3e). Un début prometteur pour le cycliste qui a pourtant eu un problème de chaussure à 25 km de l'arrivée...

Le Haut-Saônois joue le tout pour le tout cette année. Il a en effet annoncé que ce serait son dernier Tour de France. Il prendra sa retraite à la fin de l'année.