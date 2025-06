Titres-restaurant : il sera encore possible de les utiliser en supermarché après 2027

L'annonce a été faite mardi soir à Ouest-France par la ministre du Commerce et des PME. Véronique Louwagie a indiqué la pérennisation au-delà 1er janvier 2027 de l’utilisation des titres-restaurants en supermarché.

"Deux points sont décidés : la pérennisation du dispositif pour les produits non directement consommables et la dématérialisation", des titres-restaurant a déclaré la ministre au quotidien régional, précisant aussi qu’elle souhaitait "aboutir au plus vite" à un texte sur ce système de paiement.

Dématérialisation

En janvier dernier, le dispositif visant à permettre l’utilisation des titres-restaurant pour les courses alimentaires au supermarché avait été prolongé pour deux ans, en attendant une réforme. L’autre décision actée auprès de Ouest-France par Véronique Louwagie, la dématérialisation des titres-restaurant, est justifiée par la ministre par "la gestion très lourde" imposée par le format papier aux "restaurateurs". En conséquence, les émetteurs de titres-restaurant "doivent anticiper pour ne plus avoir de stocks de papier au 1er janvier 2027", a prévenu la ministre.

Le périmètre du dispositif de titres-restaurant suscite depuis plusieurs mois les critiques de nombreux professionnels de la restauration, qui considèrent que l’utilisation des titres-restaurant en grande surface est un "détournement" du principe des titres-restaurant.

"Un mauvais coup porté aux restaurateurs"

Lors de la dernière prolongation du dispositif, en janvier, l’Umih, principale organisation professionnelle dans l’hôtellerie et la restauration, avait dénoncé un "mauvais coup porté aux restaurateurs". Parmi les pistes suggérées par les professionnels de la restauration : l’instauration d’un double plafond, plus élevé pour la restauration que dans la grande distribution.

Une piste prise "très au sérieux", indique la Ministre à Ouest-France, tout en mettant en avant la nécessité de "vérifier sa faisabilité juridique".

