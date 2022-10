Tour de France des bases aériennes en courant : le sergent Florian fait étape à la BA 116

Afin de mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable et riche en emplois, faire connaître les formations, les métiers et faciliter les recrutements des entreprises, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, la FFB, la CAPEB et la FRTP lancent sur tout le territoire, du 10 au 14 octobre 2022, la deuxième semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics.