Tour du Jura : David Gaudu renoue avec le succès !

A 27 ans, le Breton, qui n'avait plus levé les bras depuis une victoire d'étape au Critérium du Dauphiné en juin 2022, a devancé de quatre secondes ses compatriotes Jordan Jegat (TotalEnergies) et Guillaume Martin (Cofidis). Contraint à l'abandon lors de Paris-Nice, blessé à la main et forcé de jeter l'éponge lors du Tour du Pays basque, Gaudu retrouve le sourire au prix d'un final de combattant vers le Mont-Poupet.

Le leader de la Groupama est revenu d'abord sur Martin, passé à l'offensive à 1,8 km de l'arrivée, puis a produit une accélération décisive à la flamme rouge, maintenant à distance Martin et le Colombien Jefferson Cepeda dans les derniers hectomètres. Gaudu, sorti fragilisé d'une fin de saison 2023 en deçà de ses attentes et au statut remis en cause par l'émergence de ses jeunes coéquipiers Lenny Martinez et Romain Grégoire, signe la 10e victoire de sa carrière.

Le début de course avait été animé par dix échappés, menés par Alexis Vuillermoz, qui ont été repris à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Classement du Tour du Jura

David Gaudu (FRA/GFD) les 175,9 km en 4 heures 15:28. Jordan Jegat (FRA/TOT) à 4. Guillaume Martin (FRA/COF) 4. Felix Gall (AUT/AG2) 4. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 4. Victor Langellotti (MON/BUR) 10. Clément Berthet (FRA/AG2) 10. Jefferson Cepeda (COL/CAJ) 10. Cristian Rodriguez (ESP/ARK) 17. José Manuel Diaz (ESP/BUR) 34.

(Source AFP)