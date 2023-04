Tour du Jura : victoire du jeune Kévin Vauquelin, Thibaut Pinot 2e

L'espoir de l'équipe Arkea, âgé de 21 ans, s'est échappé dans les pentes raides, jusqu'à 16% par endroit, de l'ascension finale de ce parcours de 166 km.

Dans le brouillard et la pluie, il a devancé de 17 secondes Thibaut Pinot et Guillaume Martin, un autre Français, Nans Peters, prenant la quatrième place quelques mètres plus loin.

C'est la troisième victoire professionnelle de Vauquelin, qui s'était imposé en début de saison dans le Tour des Alpes maritimes et du Haut-Var, où il avait aussi gagné une étape.

Le classement :

1. Kévin Vauquelin (FRA/Arkea)

2. Thibaut Pinot (FRA/Groupama) à 17.

3. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) m.t.

4. Nans Peters (FRA/AG2R) à 23.

5. Ben O'Connor (AUS/AG2R) à 27.