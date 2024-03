Tout ce qu’il faut savoir sur la 4e édition de la Classic Grand Besançon Doubs

À un mois de la Classic Grand Besançon Doubs (12 avril) et du Tour du Jura (13 avril), les équipes, premières têtes d’affiche et parcours ont été officiellement dévoilés en présence notamment d’Abdel Ghezali, premier adjoint à la maire de Besançon en charge des sports, Ludovic Fagaut, vice-président du Département du Doubs, Gilles Ory, vice-président de Grand Besançon Métropole ou encore Laurent Monrolin, directeur de la Classic Grand Besançon Doubs, Didier Monrolin, responsable de l’épreuve et préparateur vidéo pour l'équipe cycliste Decathlon AG2R La Mondiale Team, Christophe Riblon, ancien coureur cycliste professionnel et consultant média et de Clément Berthet, cycliste et participant à la Classic Grand Besançon pour l’équipe Decathlon AG2R La Mondiale Team.

Le parcours de la Classic Grand Besançon Doubs

La course grand bisontine se déroulera vendredi 12 avril au départ de l’esplanade des Droits de l’Homme au centre-ville de Besançon et s’achèvera au belvédère de Montfaucon, soit 171,3 km de course avec 3.000 mètres de dénivelé positif lors d’une double montée de La Malate.

Un parcours jugé ”exigeant” qui demande une concentration permanente de la part des coureurs. Selon Didier Monrolin, responsable du parcours, la Classic Grand Besançon Doubs, ”on a beaucoup d’ascensions, mais aussi beaucoup de petites côtes, et on a aussi la côte de La Malate qui est la plus difficile de Besançon”.

Principales difficultés :

Côte de Marchaux (470 m.)

Côte d'Épeugney (464 m.)

Côte de la Malate x 2 (556 m.)

Pour Clément Berthet, qui vit avec sa compagne Juliette Labous à Montfaucon, on pourrait croire que cette course serait comme un parcours de santé… Il n’en est rien ! Comme nous l’explique dans notre interview en vidéo ci-après.

20 équipes internationales sur le départ

Une cinquantaine d’équipes avaient postulé pour participer à la Classic Grand Besançon Doubs suivie du Tour du Jura, mais 20 ont été sélectionnées, représentantes de huit pays :

UCI WorldTeams

Arkéa B&B Hotel (France)

Cofidis (France)

Decathlon AG2R Team (France)

Groupama - FDJ (France)

UCI ProTeams

Burgos BH (Espagne)

Caja Rural Seguros RGA (Espagne)

Equipo Kern Pharma (Espagne)

Euskaltel Euskadi (Espagne)

Israel Premier Tech (Israël)

Lotto DSTNY (Belgique)

TotalEnergies (France)

UNO-X Mobility (Norvège)

VF Group Bardiani CSF Faizane (Italie)

Team Novo Nordisk (Norvège)

UCI Continental Teams

St Michel Mavic Auber 93 (France)

CIC U Nantes Atlantique (France)

Van Rysel Roubaix (France)

Nice Metropole Cote d’Azur (France)

Philippe Wagner/ Bazin (Belgique)

Bike Aid (Allemagne)

Parkings à vélos et navettes pour le public

Pour permettre aux spectatrices et aux spectateurs les plus courageux, des parkings à vélos seront mis à disposition sous la surveillance de bénévoles autour de la ligne d’arrivée, près du belvédère de Montfaucon.

Pour les moins sportifs, des navettes gratuites seront proposées au départ de Chamars jusqu’au belvédère de Montfaucon, comme nous l’explique Laurent Monrolin, directeur de la Classic Grand Besançon Doubs dans notre vidéo ci-après.

Des animations autour de la course

Autour de la course et dans le cadre de cette année dédiée aux sports avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, une plaine sportive invitera les spectatrices et les spectateurs à pratiquer des activités physiques à Montfaucon. Un espace dédié aux handisports est également au programme.

Sur la ligne de départ, le village des partenaires et l'espace VIP seront, comme d'habitude, installés sur l'esplanade.

Infos pratiques

Classic Grand Besançon

Vendredi 12 avril 2024

Au départ de l’esplanade des Droits de l’Homme à Besançon

Infos +

Tour du Jura samedi 13 avril 2024

175,9 km entre Domblans (39) et le Mont Poupet (39)

3.384 m de dénivelé +

Principales difficultés :