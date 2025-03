Transju’Trail : déjà 4 500 participants inscrits…

La Transju’Trails qui se déroule le week-end des 7 et 8 juin 2025, est le trail nature et historique des Montagnes du Jura. A moins de 80 jours, ce sont 4 500 participants et près de 350 jeunes qui sont d’ores et déjà attendus, dépassant le record de 2024. Les trails 82 km et 62 km sont déjà complets.

Chaque année, les trailers sont de plus en plus nombreux à se donner rendez-vous dans le Jura pour participer à La Transju’Trails. Cet événement propose des parcours de 5 à 82 km pour tous les niveaux, tous les âges et toutes les ambitions.

Les différentes épreuves

Le Trail 82 km – 3 600 m D+ - Samedi 7 juin 2025 – départ 5h00 (complet)

Ce trail, classe ITRA4, propose un parcours dans les Montagnes du Jura entre France et Suisse. Cette boucle – départ et arrivée Les Rousses - combine des lieux et paysages pittoresques avec des passages techniques et de magnifiques singles en forêt. Les trailers les plus expérimentés traverseront Morbier et certains villages mythiques de La Transjurassienne, comme Bois d’Amont, Chapelle des Bois, Bellefontaine et Prémanon, bénéficieront des magnifiques panoramas sur les lacs des Rousses, lac des Mortes et de Bellefontaine. Le parcours se terminera par la montée de la Dôle et sa vue exceptionnelle sur le Mont-Blanc et le lac Léman.

Le Relais 82 km – 3 600 m D+ - Samedi 7 juin 2025 – départ 6h00 (complet)

Cette nouveauté 2025 permet à des trailers de réaliser une partie du parcours du 82 km. C’est en équipe de 2 à 4 que les participants s’élanceront sur cette boucle franco-suisse dans un esprit sportif et de solidarité. Cette nouveauté permet de participer à une partie d’un des plus beaux parcours de La Transju’Trails sans être un trailer aguerris.

Le Trail 62 km - 2 600 m D+ - Samedi 7 juin 2025 – départ 6h00 (complet)

Cette boucle Franco-Suisse offre aux participants une première partie identique au format 82 km avec une belle traversée des villages emblématiques de la Transjurassienne avant de bifurquer vers le Bief de la chaille et sa cascade avec retour sur les rousses en empruntant les douves du fort des Rousses. C’est l’occasion unique de découvrir les paysages spectaculaires et pittoresques de la région.

Le Trail 42 km – 2 000 m D+ - Samedi 7 juin 2025 – départ 11h00

Ce trail exigeant de 42 km dans les magnifiques Montagnes du Jura partira de Morbier capitale du fromage du même nom et proposera un parcours varié avec des passages techniques et plus de 2 000 mètres de dénivelés positifs avec en point d’orgue un passage au second plus haut sommet du Jura : la Dôle et son magnifique panorama sur le lac Léman et la chaîne du Mont-Blanc.

Le Trail des Jeunes - Samedi 7 juin 2025 – départ 17h00

Aux Rousses, les enfants de 7 à 13 ans ont eux aussi leur propre course avec le Trail des jeunes avec des parcours sous la forme d’un JUNGLE RUN : Slalom, passage de bottes de foin, passage de pneus etc. Ces nombreux obstacles qui seront à franchir une ou deux fois selon la catégorie offrent un parcours ludique et convivial dans l’esprit Transju’.

Le Trail 25 km – 1 100 m D+ - Dimanche 8 juin 2025 – départ 8h00

Ce trail emblématique des Montagnes du Jura emmènera les trailers sur un parcours varié de 25 km avec des sections techniques et plus de 1 100 mètres de dénivelé positif. Une boucle au cœur des Montagnes du Jura qui partira des Rousses avant la montée de la Dôle et retour aux Rousses par le Bief de la Chaille.

Le Trail 15 km – 780 m D+ - Dimanche 8 juin 2025 – départ 9h15

Au départ du stade nordique Jason Lamy Chappuis aux Tuffes, les participants commenceront fort avec une montée de la piste de ski alpin. Ce format propose un dénivelé intermédiaire et accessible avec une ascension jusqu’au sommet de la Dôle, le deuxième plus haut sommet du Jura. Le parcours se terminera avec un retour aux Rousses.

Le Trail 10 km - Dimanche 8 juin 2025 – départ 11h00

Au départ des Rousses, ce parcours inédit de 10 km offrira une expérience unique à travers la ville et le fort des Rousses : des paysages insoupçonnés et une variété technique qui a tout pour séduire les trailers.

Le Trail 5 km - Dimanche 8 juin 2025 – départ 11h30

Un trail au sein de la ville des Rousses et du fort des Rousses. Ce trail est idéal pour débuter ou pour courir en famille.

La randonnée 15 km - Dimanche 8 juin 2025 – départ 8h30

Cette randonnée, non chronométrée et sans classement, permettra aux participants d’apprécier les merveilles et richesses du Haut-Jura, de contempler des paysages magnifiques, avec comme point culminant un passage par la Dôle.

Le team Intersport-Transju’ présent sur les épreuves

Le Team Intersport-Transju’ créé en 2024 sera présent en force sur les épreuves de La Transju’Trails avec pas moins de 13 athlètes engagés qui se répartissent sur les principales épreuves. Et Ludovic Bourgeois, tenant du titre du Challenge Transju X Jura pellets et de la 82km en 2024, nous fera la surprise du choix de son parcours.

Les Challenges Transju’Trails

Les organisateurs proposent deux challenges sur La Transju’Trails :

Le Challenge Transju’ X Jura pellets qui a pour but de récompenser le meilleur homme et la meilleure femme ayant participé aux 3 grandes courses : La Transju’, La Transju’Trails et La Transju’Cyclo. Le plus rapide des participants aux 3 grandes épreuves Transju’ remportera la cloche des vainqueurs (cette année Transju’40 km, 82 km Trail et 160 km Cyclo).

L e Challenge Entreprise par Crédit Agricole : il s’agit d’un défi collectif destiné à l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise qui souhaitent prendre part aux 3 grandes courses : La Transju’, La Transju’Trails et La Transju’Cyclo. L’objectif est de partager un moment convivial qui développe la cohésion d’équipe. Un classement général est réalisé à l'issue de la saison avec un classement spécifique pour chaque épreuve. Après la Transju’, l'horloger Jeagger-Lecoultre, le lunettier Julbo et le groupe automobiles Deffeuille sont en tête dans leur catégorie respective.

(Communiqué)