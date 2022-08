Ultra Trail du Mont Blanc : les Francs-Comtois à suivre ce week-end

Ce matin, Thibaut Baronian a pris le départ de la course CCC (100km, 6100m D+). Troisième l’an dernier, le Bisontin occupait cette même place aux 40km mais perdait peu à peu du terrain glissant hors du top 10 au delà des 60km de course. Son arrivée est prévue en milieu de soirée.

En début de soirée en revanche (18h), c'est le départ de la course phare de l’UTMB qui sera donné. Au programme, un tour du Mont Blanc en moins de deux jours, soit un total de 170km et 10 000m de dénivelé positif avec plusieurs cols à franchir dont trois à plus de 2500m d’altitude.

Bohard, Sherpa et Maraffi aux côtés de Kilian Jornet

Une épreuve démesurée à laquelle seuls les athlètes extrêmement entraînés passent la ligne d’arrivée. Et parmi eux, aux côtés de la légende Kilian Jornet (qui a confirmé tardivement sa participation) et autres grands noms, on compte trois Francs-Comtois : Manon Bohard, Sangé Sherpa et Samuel Maraffi. Habitués des Ultras Trail, les trois athlètes devront puiser au fond d’eux-mêmes pour espérer une arrivée en milieu d’après midi ce samedi.