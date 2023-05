Un Bisontin à la tête du centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard

Né à Besançon le 6 juillet 1963, Sylvain Matrisciano a débuté au Racing Club Franc-Comtois (l’ancien nom du Racing Besançon) en Division 2 en 1981/1982. Après une parenthèse pour découvrir l'élite lors d'un prêt au LOSC Lille en 1983/984, le gardien a rejoint l’AS Nancy Lorraine en 1986. Il y dispute plus de 200 matches de championnat en six saisons, notamment sous les ordres d’Arsène Wenger et d’Aimé Jacquet, devient international espoir français et est champion de France de D2 en 1990. Il a terminé sa carrière de gardien sous les couleurs de l'US Valenciennes-Anzin en 1992/1993.

Sylvain Matrisciano a débuté dans la foulée sa carrière d'entraîneur, auprès des gardiens valenciennois puis, après un passage à l'INSEP, est retourné au RCFC comme directeur sportif puis entraîneur à partir de 1997 et pour quatre saisons. Après avoir dirigé l’US Lusitanos-Saint-Maur, le Stade Brestois et le CS Louhans-Cuiseaux.

Un court passage par l'AS Nancy Lorraine

Conseiller technique en Franche-Comté, puis entraîneur national au Centre Technique National de Clairefontaine, Sylvain Matrisciano est appelé par Willy Sagnol pour être entraîneur des gardiens des espoirs français en 2013. Il suit ensuite Sagnol aux Girondins de Bordeaux comme adjoint puis prend la direction du centre de formation du RC Lens durant près de trois saisons, nommant notamment Franck Haise en tant qu’entraîneur de la réserve en 2017. Il œuvre ensuite à ce même poste du côté de l'USM Alger et enfin de l’AS Nancy Lorraine depuis décembre 2022.

Formateur expérimenté, Sylvain Matrisciano aura pour mission selon le club doubiste de "s'inscrire dans la continuité de qui a été réalisé au FCSM et accompagnera le développement du Club, notamment avec l’intégration de la formation sochalienne au sein du "centre de performance" qui sera implanté au sein de la ZAC des Plutons sur les communes de Meroux-Moval et Bourogne".

Il sera le huitième directeur du centre depuis sa création en 1974.