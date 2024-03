Un chef du Haut-Doubs dans l’émission Top Chef

Après des débuts incertains à l’école, Thibaut découvre sa passion lors de stages en cuisine, où son talent émerge. Son parcours étoilé débute avec une soif constante de compétition et de perfectionnement. Pour Thibault, chaque défi, qu'il s'agisse d'un jeu de fléchettes, ou d'une compétition à la console, doit être remporte.

Participer à Top Chef représente pour lui, "bien plus qu'une compétition culinaire". C'est une "quête de reconnaissance et de succès, un moyen de prouver que sa cuisine mérite l'attention".

Dans sa cuisine, Thibault incarne l'alliance parfaite entre la technique gastro et l'accessibilité populaire. Ses plats, fins et épurés, se caractérisent par une technicité rare et des saveurs audacieuses. Adepte des dressages élégants, il ajoute une touche de couleurs à chacune de ses assiettes, parfois influencées par la cuisine japonaise.

À l'avenir, Thibault rêve d'obtenir une étoile, que ce soit dans son propre restaurant ou ailleurs.

