Un coup de pouce pour aider des étudiants à partir en voyage humanitaire

maCommune.info : Comment votre association est-elle composée ?

Camille Hugot et Eloïse Montoya : "Nous sommes 11 étudiants en deuxième année de médecine et une étudiante en deuxième année de pharmacie. Nous avons donc tous 20 ans. Chacun de nous a un rôle spécifique. Jules et Ninon sont respectivement vice-président et présidente, Camille et Eloïse travaillent avec les partenaires, Suzon et Nisrine s’occupent de la communication, Clémence et Paul représentent la trésorerie, Marie et Paul s’occupent de la partie secrétariat et Talia et Carla sont les membres actifs".

mC : Quel est le but de l’association ?

Camille Hugot et Eloïse Montoya : "L’association ESSI qui signifie "étudiants en santé pour la solidarité internationale" est une association humanitaire, créée en 2005, ESSI est une association solidaire à but non-lucratif de l'UFR Santé de Besançon. Toute l’année, nous nous mobilisons pour récolter des dons matériels et financiers. Tout cela sera directement reversé à un orphelinat, le centre Yeten, dans l'arrondissement d'Avrankou au Bénin. Là-bas, nous participons aussi à la subvention d’un dispensaire. Chaque année, son but est d’obtenir des fonds grâce aux actions menées en France telles que des ventes de crêpes, des ventes de produits artisanaux ou encore une tombola. Là-bas, nous allons apprendre aux enfants les premiers gestes de secours, la contraception, l’hygiène dentaire puis, nous allons aussi les divertir en faisant des activités sportives et éducatives".

Pour contacter l’association Essi :