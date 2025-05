Un élève du CFA Hilaire de Chardonnet couronné au Concours du Meilleur Croissant au beurre d’Isigny AOP Sainte-Mère Normandie

Maxime Mudzyk, élève au CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon, a été couronné au Concours du Meilleur Croissant au beurre d'Isigny AOP Ste-Mère Normandie. Une véritable mise en lumière pour le CFA, mais aussi pour le jeune apprenti et son employeur !

Le concours s'est déroulé ce mardi 6 mai en Normandie. Maxime Mudzyk, apprenti au CFA Hilaire de Chardonnet (CFA HDC) de Besançon, a reçu le prix de l'épreuve créative, "se distinguant parmi de nombreux participants venus de toute la France." La sélection des candidats pour cette finale nationale, "qui s'est tenue au lycée Rabelais à Ifs, avait préalablement eu lieu au lycée Castel à Dijon."

Pendant deux jours, les candidats au concours ont du démontré "leur savoir-faire, depuis le pétrissage de la pâte jusqu'à la cuisson des croissants et viennoiseries garnies." Chaque création a alors été évaluée par un prestigieux jury composé "de Meilleurs Ouvriers de France (MOF) et de champions du monde de boulangerie". Les champions du monde de boulangerie 2024, qui étaient également présents, ont pu réaliser une démonstration de leurs produits.

Maxime Mudzyk, jeune apprenti de la région récompensé au concours

Apprenti au Fournil Saônois, Maxime Mudzyk a tenu à exprimer sa gratitude envers son employeur, ses collègues et ses professeurs : "ce sont aussi mon employeur, mes collègues de travail, mes professeurs de boulangerie Mathieu DIZIEN- CHEVIET et Christophe DUBOIS, qui m’ont permis de m’améliorer grâce à leurs conseils et leur expérience !"

Maxime Mudzyk a également souligné "le soutien essentiel de son patron, Philippe ROY, qui lui a permis de s'entraîner les après-midis et a investi dans les matières premières et le matériel nécessaires à sa préparation", sans oublier "Paticerise pour leur approvisionnement en beurre de qualité".

Un élan vers l'excellence pour le CFA Hilaire de Chardonnet

Manuela MORGADINHO, présidente du CFA HDC, se félicite de "cet élan vers l'excellence qui distingue le CFA, attirant désormais les projecteurs sur les métiers de l’artisanat, le potentiel de carrière et l’intérêt de ses métiers."

Christophe ALFANDARI, directeur du CFA HDC, "félicite Maxime pour sa victoire, y voyant le fruit d'un esprit de performance qui se développe et s'installe au CFA HDC". Il adresse aussi "un immense bravo à ses deux jeunes enseignants, passionnément engagés dans la formation et l'accompagnement de ces jeunes exigeants et performants, qui trouvent dans leur métier un véritable bonheur."

Les deux professeurs, Mathieu DIZIEN CHEVIET ET Christophe DUBOIS, sont reconnus "pour leur engagement passionné dans la promotion de leur métier ainsi que dans la formation et l'accompagnement de talents comme Maxime."

Cette victoire offre une belle mise en lumière à la qualité de la formation dispensée au CFA HDC, ainsi qu'à l'excellence des apprentis qui y sont formés. Elle souligne également "l'importance du partenariat entre le CFA, les entreprises et les familles pour la performance des jeunes talents."