Un escape game autour de "l’héritage de Gisèle Halimi"

Tout au long de la journée, les agents du pôle Viotte pourront tester l’escape game "L’héritage de Gisèle Halimi". Ce dernier est proposé par plusieurs associations : le CIDFF (centre d'information sur les droits des femmes et des familles), le CICS (centre d’information et de consultation sur la sexualité), le Mouvement du Nids, Amnesty International, Solidarité Femmes et la Fédération Léo Lagrange.

Un escape game qui rend hommage à Gisèle Halimi

"Cette année, nous avons construit un projet commun", explique Mélanie, juriste au centre d’information sur le droit des femmes et des familles. En partenariat avec le pacte des geôliers, les associations ont monté un escape game autour du personnage central de Gisèle Halimi. "C’est une personne qui représente les causes des six associations : le côté juridique (car elle a été avocate pour le CIDFF), l’IVG (pour le CICS), ses combats pour le droit humain (valeur d'Amnesty International)".

Une augmentation des chiffres de la violence

Anne Vignot, la maire de Besançon, a tenu à rappeler les chiffres des violences conjugales entre 2022 et 2023. "En 2022, 244.000 femmes ont été victimes de violences conjugales, soit +15 % par rapport à 2021. En 2023, on note 271.000 victimes, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2022. Nous sommes dans un contexte de la libération de la parole des victimes", précise la maire en relevant toutefois que le Doubs est le 2e département de la Région le plus touché par les violences conjugales.

"Malheureusement, les actions menées autour du 25 novembre sont aujourd’hui encore absolument essentielles", indique Anne Vignot. Et d’ajouter : "L’actualité internationale nous montre que les droits des femmes ne sont jamais acquis".

L’escape game devrait également se déplacer dans différentes structures comme des maisons de quartiers, des lycées et collèges…

Infos +

Autour de la journée du 25 novembre, plusieurs projections de films, débats, conférences, expositions, formations et rassemblements, sont organisés.