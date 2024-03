Un Franc-Comtois lance une cagnotte pour aider sa famille à Gaza

Face à la situation tragique dans laquelle sont plongés les habitants de Gaza, "la famine, la soif, le manque de soins, de médicaments, et les bombardements incessants", Mahmoud a lancé une collecte de fonds pour évacuer sa famille vers l'Égypte. La collecte a déjà permis de récolter près de 5.000 €, soit 8% de l'objectif fixé à 60.000 €.

"La collecte de fonds que j'ai initiée vise à réunir les sommes exorbitantes exigées par les autorités égyptiennes pour traverser le Poste-frontière de Rafah, le montant débutant à 5 000 dollars par personne. Au-delà de l'évacuation, ces fonds aideront ma famille à se rétablir des souffrances physiques et psychologiques de ces derniers mois, notamment pour les enfants, et à reconstruire une vie durable. Les montants restants seront alloués pour les soutenir une fois en sécurité en Égypte, couvrant des dépenses telles que le transport, le logement, la nourriture, les vêtements, les frais médicaux et les démarches administratives comme le renouvellement des passeports", explique Mahmoud.

Infos +

