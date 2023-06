Un guide pratique pour prendre soin de son animal de compagnie durant l’été

Mise à jour • Les images d’une cigogne, le bec coincé dans une canette de Coca-Cola en Haute-Saône avait ému et suscité une course contre la montre pour retrouver l’oiseau, devenu le symbole des dégâts de la pollution dans la nature. Elle avait été secourue en Saône-et-Loire et remise au centre Athénas dans le Jura mardi. On apprend ce jeudi 22 juin 2023 par France Bleu Besançon qu'elle n'a pas survécu...