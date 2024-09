Un nouveau directeur à l’Eniléa Besançon Mamirolle-Poligny

Travaillant depuis 40 ans, à la fois dans le supérieur et le milieu agricole, Patrick Mathieu sera chargé d’accompagner l’évolution d’ENILEA et de ses deux campus. Pour rappel, l’établissement de Mamirolle et Poligny ont fusionné en janvier 2024 pour prendre le nom d’Eniléa "École Nationale de l’Innovation, des Laboratoires, de l’Eau et de l’Alimentation".

"Eniléa est un bel outil au service de la formation des apprenants, aussi bien en parcours scolaire, qu’en apprentissage ou en reconversion professionnelle. La fusion des deux sites, en janvier dernier, permet un développement plus conséquent de l’école, selon une cohérence territoriale, tout en gardant la spécificité de chaque campus”, déclare Patrick Mathieu, directeur d’Eniléa Besançon Mamirolle-Poligny.

Au sein de l’ENILEA; Patrick Mathieu aura pour mission de :

Organiser le fonctionnement de l’ensemble des services d’ENILEA, dans ce contexte de fusion, en prenant en compte les spécificités des sites de Poligny et de Besançon-Mamirolle,

Conforter la place des deux sites dans le développement de nouvelles formations et assurer leur rayonnement en France et à l’étranger,

Renforcer les liens avec les partenaires, les collectivités, les élus, les entreprises, etc...

À propos de Patrick Mathieu

Patrick Mathieu a été directeur MFR (maison familiale rurale) pendant près de 25 ans. En parallèle, il a également été nommé directeur départemental des MFR de l’Yonne et de Côte-d’Or durant deux ans, entre 2005 et 2007, et Directeur de l’institut de formations supérieures des MFR de Fauverney en 2012-2013.

Son parcours l'emmènera ensuite jusqu’au CFA de Bellegarde dans le Loiret, où il prendra les fonctions de directeur adjoint, puis au campus de Courcelles Chaussy, près de Metz, en tant que Directeur du centre de formations pour adultes.

Enfin, en septembre 2021 et ce pendant trois ans, Patrick Mathieu occupera le poste de Directeur du CFA et du Centre de formations pour adultes au sein de Beaune Viti Agro Campus.