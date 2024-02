Un nouveau lieu d’accueil enfants-parents à Devecey

"1-2-3 soleil" est un lieu d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans et leurs parents. Il s’agit d’un service gratuit pour les familles, géré par l’Antenne Petite Enfance de Franche-Comté. Les parents échangent entre eux ou avec les accueillants. Les enfants peuvent rencontrer et jouer avec d’autres enfants. "

La simplicité et le partage d’expérience sont les maîtres mots du lieu d’accueil enfants parents", selon l'Antenne Petite Enfance de Franche-Comté. Et d'ajouter : "sa vocation est de participer à la socialisation et l’autonomie progressive de l’enfant, renforcer la relation enfant/parent, et prévenir l’isolement social, familial ou géographique des jeunes parents."

"1-2-3 soleil" est ouvert à tous, deux mercredis matin par mois à l’école maternelle de Devecey, depuis le 7 février.

Infos pratiques