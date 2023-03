Un nouveau master dès la rentrée prochaine au centre de formation Châteaufarine

Parcours unique dans l’Est de la France, ce nouveau master Management de projet et d’affaires, Agri-agro-forêt-bois, est conçu pour répondre aux besoins des entreprises, en formant des professionnels capables de les aider à améliorer leurs processus et à être plus efficaces. Ouvert dès la rentrée prochaine à Besançon, les inscriptions sont possibles depuis le 22 mars et jusqu’au 18 avril 2023.

Selon le CFA, le nouveau Master aura pour objectif de "former un public de professionnels souhaitant accéder aux métiers d’assistant de projet ou chef de projet, de donner un nouvel élan à leur carrière ou désireux de renforcer leur savoir-faire en conduite de projets simples à complexes, et en pilotage de portefeuille de projets à forts enjeux stratégique, tactique, structurel, juridique, financier et commercial".

La formation vise particulièrement les trois filières : agricole, forêt et bois.

Cette formation est dispensée sur deux ans d’apprentissage par des enseignants chercheurs, des professeurs expérimentés du Cnam, des formateurs et des professionnels du secteur de la gestion de projet (Centre de Gestion, banques, Chambre d’Agriculture, ONF, coopératives forestières et agroalimentaires, entreprises para-agricoles...) : elle offre ainsi aux apprenants une expérience pratique et diversifiée.

D’après le centre de formation, les apprentis acquerront "de solides compétences pratiques : planification, outils de gestion, organisation, coordination d’équipes projet, négociation, résolution de problèmes, gestion des risques et prise de décisions". Ils auront également l’opportunité de "participer à des projets réels, des cas concrets, de se connecter avec des professionnels des différentes filières et de se créer un réseau".