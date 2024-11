Cent-dix auteur(e)s de Bourgogne Franche-Comté retracent l’Histoire et des histoires de la région

L’université de Franche-Comté et la Région Bourgogne Franche-Comté ont lancé jeudi 7 novembre 2024 à la Maison des sciences de l’Homme et de l’Environnement de Besançon, un livre intitulé Histoire(e) de Bourgogne Franche-Comté - Fragments d’un territoire*. Un ouvrage de 367 pages qui est le fruit d’un travail collaboratif ayant fédéré des chercheurs de l'ensemble de la région.

*SilvanaEditoriale

”Il n’est pas courant qu’une collectivité régionale soit maitre d’ouvrage et financeur d’un ouvrage qui n’est pas institutionnel, c’est-à-dire non dédié à la promotion de l’institution du conseil régional”, a déclaré en préambule Macha Woronoff, présidente de l’université de Franche-Comté à Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, en saluant ”vigoureusement et très sincèrement” cette initiative.

La réalisation de cet ouvrage de haut niveau scientifique, destiné au grand public, a été confiée à la MSHE Claude-Nicolas Ledoux de Besançon et la MSH de Dijon dont les directeurs de la publication sont Philippe Barral, professeur des universités et directeur de la MSHE de Besançon de 2015 à 2022, et Thomas Chareton, conservateur en chef du patrimoine et chef du service inventaire et patrimoine à la Région. ”Le résultat est d’abord un magnifique témoignage de la richesse et des atouts de notre région : historiques, naturels, géographiques, sociaux, patrimoniaux etc.”, selon Macha Woronoff.

110 auteur(e)s de Bourgogne Franche-Comté

Pas moins de 110 auteur(e)s ont participé à l’élaboration de ce livre qui commence de -500 000 ans avant Jésus-Christ pour se terminer en 2016, lors de l’élection de la première présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté, en passant par les cités des Éduens et des Séquanes, la désunion des duché et comté de Bourgogne, la mort de Charles le Téméraire, la 304 de Peugeot élue voiture de l’année 1969 ou encore l’AJ Auxerre qui remporte la coupe de France en 1996.

Pour la présidente de l’université de Franche-Comté, ”cet ouvrage reflète aussi l’immense talent des enseignantes et enseignants-chercheurs de nos universités de Franche-Comté et de Bourgogne et au-delà, de l’ensemble des contributeurs qui nous livrent sans complaisance cette histoire, ces histoires de Bourgogne Franche-Comté.”

Marie-Guite Dufay en préfacière

La présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté, également présente pour le lancement de cet ouvrage, a déclaré : ”avant de le lire, on est frappé par l’objet, par la réalisation, on a affaire à une magnifique production”. Une production qui est au coeur de la mission d’inventaire général du patrimoine culturel confiée aux régions et qui est à disposition du public.

Puisque la Région est à l’initiative de cette ouvrage, c’est Marie-Guite Dufay qui a écrit la préface dans laquelle elle écrit notamment : ”Se pencher sur son histoire - de la Bourgogne Franche-Comté (ndlr) - ce n’est pas tant partir à la recherche de nos origines que tenter de lieux saisir qui nous sommes aujourd’hui.”

La présidente a par ailleurs souligné que ce livre est dédié à la mémoire de Nathalie Leblanc, vice-présidente à la Culture et au Patrimoine de la Région, décédée l’été dernier et ”qui aurait été immensément heureuse d’être ici aujourd’hui”, a déclaré Marie-Guite Dufay.

Infos +