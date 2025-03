Un premier week-end de printemps entre éclaircies et averses en Franche-Comté

Chaque année, une cérémonie de remise des prix du label Villes et Villages Fleuris est organisée pour distinguer les communes impliquées pour leur investissement en termes d’aménagements paysagers et de valorisation de la biodiversité. Les 48 communes labellisées ont été mises à l’honneur ce 13 mars 2025 en présence de Béatrix Loizon, vice-présidente du Département et présidente de Doubs Tourisme.