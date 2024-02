Un trophée sur les JO de Paris 2024 réalisé par des étudiants de Besançon

Les étudiants de l’Unité de formation et de recherches Sciences et Techniques (UFR ST) ont présenté mercredi 14 février 2024 dans le hall de la maison des étudiants de l’Université de Franche-Comté à Besançon leur trophée réalisé sur le thème des JO de Paris 2024.

Chaque année, les étudiants en deuxième année du master formulation et traitement des surfaces ont pour projet d’étude de réaliser un trophée. Une année sur deux le thème est imposé. Malgré un choix de sujet libre cette année, 2024 étant une année olympique et qui plus est en France, le thème était tout trouvé.

C’est donc avec pour thème les Jeux olympiques de Paris 2024 que les 17 étudiants de M2, en collaboration avec quatre étudiants de l’IUT GMP de Besançon-Vesoul, ont réalisé un trophée représentant les sports et la ville de Paris.

Les étudiants ont également choisi de faire quelques références aux JO de 1924, qui avaient déjà eu lieu à Paris et où la France s’était classée 3e nation des jeux avec 38 médailles obtenues.

Le trophée a la particularité de pouvoir se regarder sous différents angles afin de pouvoir voir apparaître tour à tour : les anneaux olympiques, une tour Eiffel formée d’un 2 et un 4 faisant référence à l’année olympique. Mais aussi un stade évoquant le stade de France, une piste d’athlétisme, un podium et bien sûr la flamme olympique.

Le trophée devrait être exposé dans le cadre de la semaine olympique qui aura lieu à l’Université du 2 au 6 avril 2024 et pourrait également faire une apparition lors du passage de la flamme olympique à Besançon le 25 juin 2024. Il regagnera ensuite l’UFR St où il sera exposé avec les autres réalisations des années précédentes.