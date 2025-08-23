Samedi 23 Août 2025
Une balade à moto à travers le Grand Besançon

Publié le 23/08/2025 - 17:15
Mis à jour le 21/08/2025 - 17:14

Pour profiter de ce week-end d’août ensoleillé mais pas trop chaud, nous vous proposons une idée de balade à moto rapide et pas trop éloignée puisque dans le Grand Besançon. Testée et approuvée par l’équipe de maCommune.info ! 

© Élodie R.
©
© Élodie R.
© Élodie R.
Les lacs d'Osselle © Élodie R.
1/5 - © Élodie R.
2/5 - ©
3/5 - © Élodie R.
4/5 - © Élodie R.
5/5 - Les lacs d'Osselle © Élodie R.

Nous avons sélectionné un trajet d’environ 1h40 (sans les pauses) et d’environ 65 km. Mais celui-ci comporte de nombreux points d’intérêts qui vous permettront de joindre l’utile à l’agréable lors de vos pauses fatigue, casse-croûte ou boisson. 

Départ de Besançon

Si vous prévoyez de faire le chemin en solo peu importe le point de départ, mais si vous décidez de faire la route avec d’autres amis motards alors on vous propose le parking Rivotte comme point de rendez-vous. 

Prenez ensuite le chemin de la Malate en direction du belvédère de Montfaucon (1) par le bois. Vous pourrez alors dès lors profiter d’un joli panorama. Si vous estimez qu’il est déjà trop tôt pour faire un arrêt paysage, nous vous conseillons dans ce cas de garder cet arrêt et le suivant (Chapelle des Buis) pour la fin du parcours. Vous aurez alors peut-être la chance de profiter, en plus, du coucher de soleil ! 

© Élodie R.

Ensuite, rejoignez la Chapelle des Buis (2) (attention, la route pour rejoindre la Belvédère est difficile et pas la mieux entretenue, elle est donc réservée aux conducteurs expérimentés) ou alors prenez directement la direction de Fontain par le chemin des Mercureaux. Si elle est ouverte, on vous recommande un petit passage par la fruitière de Fontain (3) qui vous permettra de déguster les produits locaux ou de vous procurer de quoi faire un pique-nique sur la route. Vous pouvez également faire un crochet par Les Bassins fermiers pour découvrir comment est fabriquée la spiruline paysanne locale ou encore séjourner dans l’un des nouveaux gîtes proposés par le producteur. 

À travers les petites routes et petits villages

On prend ensuite la route départementale 111 pour se diriger vers Arguel (4), puis la direction de Pugey (5) par la D141. La départementale 104 vous permettra ensuite de traverser Les Clairons, Busy, Vorges-les-pins, où vous pourrez découvrir l’ancienne Gypserie (6) et la commune de Boussières. 

Ensuite, direction Byans-sur-Doubs par Abbans-Dessous sur la D105. Vous êtes alors à un peu plus de la moitié du chemin, il est temps de commencer à prendre la direction du retour. Pour cela, direction Osselle-Routelle où vous attend la base nature du Grand Besançon. L’endroit est idéal pour faire une pause-repas au restaurant des Bords du Lac, prendre une boisson ou un snack, ou encore flâner et se rafraîchir au bord du lac. Les lacs d’Ossellle disposent d’un parking moto et de casiers extérieurs où vous pourrez y déposer vos casques, gants, manteaux etc. 

Restaurant les Bords du lac d'Osselle. © Élodie R.

Après cela, on reprend la route en direction de Torpes par la D12. Suivre ensuite Thoraise où la  petite commune regorge de particularités touristiques (8). Continuez en direction de Rancenay pour rejoindre Avanne-Aveney. Si le voyage a été éprouvant, arrivé à Beure, on vous recommande une pause flottaison revigorante chez Cocon (9). 

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à rejoindre Besançon pour une arrivée au parking du rond-point du tunnel de la Citadelle où se termine ce trajet. Libre à vous de poursuivre par une visite à pied de la ville ou une autre destination. Pour nous, le choix s’est porté sur un dernier verre au restaurant & cocktails de La Malate. 

© Élodie R.

Points d'intérêts  :

  1. Belvédère de Montfaucon
  2. Belvédère de la Chapelle des Buis
  3. Fontain : Fruitère de Fontain : ZA route de Pugey / Les Bassins fermiers (spiruline et gîtes) : 28 chemin de la Chassagne.
  4. Ruines du château d’Arguel.
  5. Fort enterré de Pugey (peut-être visité lors des journées du Patrimoine).
  6. Ancienne Gypserie de Vorges-les-Pins.
  7. Les lacs d’Osselle.
  8. Thoraise : tunnel fluvial, bassin de retournement, chapelle Notre-Dame-du-Mont de Thoraise, ancien château médiéval de Montférand (non loin).
  9. Beure : Cocon flottaison

L’itinéraire rapide : 

©

  • Départ Parking Rivotte, 22 Fbg Rivotte
  • Direction chemin de la malate vers Belvédère de MONTFAUCON par le bois
  • Direction Belvédère de CHAPELLE DES BUIS par les départementales 146 ; 145 ; 143 ; 144
  • Direction FONTAIN par chemin des Mercureaux
  • Direction ARGUEL* par la D111
  • Direction PUGEY* par la D141
  • Direction LES CLAIRONS, BUSY, VORGES LES PINS*, BOUSSIERES par la D104
  • Direction ABBANS-DESSOUS puis BYANS-SUR-DOUBS par la D105
  • Direction OSSELLE-ROUTELLE* par la D13
  • Direction TORPES par la D12
  • Direction THORAISE* par la D104 et D107E1
  • Direction RANCENAY par la D238
  • Direction AVANNE-AVENEY par la D106
  • Direction BEURE en passant le pont d'Avanne-Aveney
  • Direction BESANCON centre par la D683
  • Arrivée Parking Rond-point de Kirkless Huddersfield

Trajet d’environ 1h40 pour 65km.

balade découverte moto

Publié le 23 aout à 17h15 par Elodie Retrouvey
Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Que faire autour de Métabief le temps d'un week-end ?
