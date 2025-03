Une chatte positive au sida ne trouve pas de famille à Besançon, et pourtant...

Nina est une minette de 5 ans qui se retrouve en famille d’accueil depuis le 16 juin 2024 et qui ne trouve pas de famille pérenne. Pourquoi ? Elle est positif au FIV, le virus de l’immunodéficience féline (similaire au sida pour l’humain). Dans un communiqué du 26 mars 2025, l’association Nala Mystic & Compagnie (NMC) veut informer le plus grand nombre à cette maladie très mal connue du public afin que Nina trouve une famille affectueuse et pour longtemps…

Nina est une chatte tigrée, non identifiée, non stérilisée et qui a été abandonnée à son sort, déplore l’association. ”Elle avait cinq bébés qui se nourrissaient dans un compost à Roche-lez-Beaupré”, déplore NMC, ”Une habitante à croisé son regard et nous a prévenu. Nous l’avons appelée Nina. Elle était terrorisée mais absolument pas agressive. Qui sont ses humains qui l'attrapent, elle et ses bébés, que vont-ils lui faire… Tous les bébés ont bien sûr été adoptés rapidement”.

Le FIV est spécifique à une espèce

Nina a finalement été stérilisée mais elle a été testée positive au FIV. ”Avec le temps, la belle Nina s’est révélée. Douce, calme et câline. Une merveilleuse minette et pourtant… En presque 10 mois, une seule visite” pour l’adopter”, ”en 10 mois, personne n’a souhaité la rencontrer et l’accueillir dans son foyer”, raconte l’association qui assure que ”le seul risque en venant la rencontre est de tomber sous son charme”. En effet, même s’il est similaire au VIH, le FIV est spécifique à une espèce, ce qui signifie qu’il peut être uniquement transmis entre chats et non pas aux humains ou autres animaux, selon une information du site Santévet.