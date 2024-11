Une convention pour encourager les jeunes à participer aux activités culturelles 

Ce conventionnement fait suite à la labélisation 100% EAC qu’a obtenu la Ville de Besançon en 2022. Décerné conjointement par le ministère de la Culture ainsi que le ministère de l’Éducation Nationale, le label 100% EAC distingue les collectivités qui rendent l’art et la culture accessibles pour l’ensemble des jeunes du territoire.

"La signature de cette convention permet de mettre en lumière le travail réalisé depuis plus de 10 ans pour permettre aux enfants un accès privilégié à la culture. La Ville de Besançon agit en faveur de ce développement grâce aux parcours culturels depuis 2014, dispositif pédagogique porté en partenariat étroit avec la DSDEN du Doubs et la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté", précise la Ville.

Ce dispositif permet aux élèves de toutes les écoles publiques élémentaires de découvrir un domaine artistique et culturel. Les parcours sont accessibles aux élèves de moyenne et grande section des maternelles du quartier de Planoise depuis 2021 et des quartiers prioritaires "Quartiers 2030", Planoise, Battant et Saint-Claude, depuis 2024.