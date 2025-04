Une coopération entre l’UTBM et le 1er régiment d’artillerie pour promouvoir l’innovation technologique

Le 7 mai 2025 à Bourogne, les deux institutions que sont l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et le 1er régiment d’artillerie (1er RA), basé à Bourogne, signeront une convention partenariale destinée à renforcer les interactions entre le monde académique et les forces armées françaises.

Ce partenariat, pluriannuel et ambitieux, "vise à créer des passerelles pérennes entre enseignement supérieur, innovation technologique et défense nationale", précise le communiqué. Il s’articule autour de trois grands objectifs :

accompagner la jeunesse dans sa découverte des valeurs de la République, de la discipline et de l’engagement civique ; développer des projets collaboratifs concrets dans les domaines de l’intelligence artificielle, des systèmes embarqués, de la logistique intelligente, de la cybersécurité, de la réalité augmentée ou encore de l’ergonomie militaire ; promouvoir la cohésion et le dépassement de soi par des événements communs à caractère académique, stratégique, culturel ou sportif.

Ainsi, les étudiantes et étudiants de l’UTBM bénéficieront d’un accès privilégié à des environnements professionnels singuliers, au cœur des réalités contemporaines de la défense et de la sécurité, tout en contribuant activement, dans le cadre de leurs cursus, à des projets répondant aux besoins concrets du régiment.

"Des vertus partagées, qu’elles s’exercent en uniforme ou en blouse de laboratoire"

À l’UTBM, "nous sommes convaincus que former des ingénieurs, c’est aussi former des citoyens", indique l’établissement. Ce partenariat devrait permettre aux étudiantes et étudiants "de se confronter à des défis concrets, porteurs de sens, en lien avec les réalités de terrain rencontrées par les militaires du 1e RA".

Pour le 1e Régiment d’Artillerie – le plus ancien régiment de l’armée française -, fort de sa devise "Royal d’abord, Premier toujours", ce partenariat s’inscrit "dans une dynamique d’ouverture et d’innovation : accueillir des jeunes talents, partager des savoir-faire, explorer ensemble les technologies de demain au service de la souveraineté et de la sécurité nationale".

Ce partenariat témoigne "de la richesse des croisements entre deux institutions à la fois différentes et profondément complémentaires", précise encore le communiqué. Il affirme que l’engagement, la rigueur, l’intelligence collective et l’esprit d’initiative "sont des vertus partagées, qu’elles s’exercent en uniforme ou en blouse de laboratoire".

Pour Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM cette convention est "un acte d’avenir, un geste fort au service de la jeunesse, de l’innovation et de la République". "Le lien Armée-Nation n’est pas un symbole : c’est une réalité à construire, à faire vivre, à transmettre. Ce partenariat est une chance, une exigence et un levier", a conclu le colonel Matthieu Debas, chef de corps du 1e RA.