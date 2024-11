Une écrivaine bisontine publie son 4e ouvrage

Écrivaine bisontine originaire des Fins, Aurore Mamet vient de publier "Caracole" son 4e livre aux éditions L'Atelier des Noyers. Après un thriller, un récit d’aventure et un reportage photographique, l’écrivaine s’attelle cette fois à la poésie avec ce recueil de poèmes paru en septembre 2024.

Aurore Mamet est très attachée à sa Franche-Comté natale, ce qui ne l’empêche pas de beaucoup voyager. Sportive passionnée par la nature, elle aime particulièrement les aventures dans des terres perdues, isolées du monde : Spitzberg, Groenland, Laponie, Sibérie, Canada, Norvège, Islande, Kirghizstan…

Friande de bivouac en plein hiver où elle dort dans la neige, au plus près de la nature. Elle a justement rapporté de ses expéditions au Spitzberg un récit d’aventure, Le Parallèle de l’Ours (éditions Coxigrue), qui a été récompensé du prix littéraire du Lions Club 2016. Plus qu’un récit de voyage, celui-ci prend des airs d’ode à la nature et à sa protection. Son hommage aux terres polaires s’exprime également à travers la photographie dans Spitzberg, moments choisis émaillés d’anecdotes de voyage, invitant au rêve.

Chevaux, cavaliers et cadence

Son thriller Le Silence dans la Glace ramène une fois de plus dans l’univers du nord du cercle polaire. Tiré d’une situation réellement vécue par l’auteur et qui aurait pu très mal tourner, ce roman dévoile le côté sombre de cette nature majestueuse : l’isolement, l’adversité et les faiblesses humaines.

Enfin, Caracole, recueil de poèmes paru en septembre 2024, déroule comme une reprise les rapports intimes entre chevaux, cavaliers et cadence. Dans Caracole, l’auteur nous partage un texte fort qui aborde ce lien particulier qui unit le cavalier à sa jument.