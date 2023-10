Une fresque en l’honneur des ouvrières de l’usine LIP à Besançon

Au cœur des Orchamps, à deux pas de l'arrêt de tram Les Lilas, trône désormais sur un immeuble de la rue Berlioz une immense fresque réalisée en noir et blanc. Celle-ci rend hommage à l’engagement des femmes de l’usine horlogère LIP qui, il y a 50 ans, luttaient pour sauver leurs emplois.

L’œuvre de l’artiste Rouge, réalisée à partir d’une photographie d’archives de Bernard Faille, montre les femmes en nombre au cours d'une assemblée générale. L’artiste était déjà venue à Besançon dans le cadre du festival Bien Urbain.

La force de la proposition artistique est la forte et majeure représentation des femmes au coeur de la lutte sociale des LIP. La présence des femmes dans les luttes questionne aussi certains enjeux encore actuels dans la société en termes de valeurs associées au travail et d'égalité femmes-hommes au travail.

La fresque se poursuit entre deux averses

C'est dans ce sens que la ville de Besançon dans sa programmation culturelle intitulée "travail et luttes sociales" a inscrit plusieurs événements portant sur les ouvrières et l'histoire ouvrière.

Ce samedi 28 octobre à 11h, les habitants et d'anciens LIP étaient présents pour cette inauguration et ont exprimé leur ressenti positif. Rouge a continué de travailler tout le week-end, entre les averses, pour finaliser les silhouettes et les visages des femmes de LIP mais la pluie l'a empêché d'achever son oeuvre.