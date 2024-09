Une journée de sensibilisation à la mort inattendue du nourrisson prévue à Besançon

Dans le cadre de la semaine nationale de la mort inattendue du nourrisson (MIN), le centre de référence de la MIN, les équipes du CHU de Besançon et le Dispositif spécifique régional en périnatalité (DSRP) de Franche-Comté organisent, en partenariat avec la Ville de Besançon et le Conseil départemental du Doubs et l’association Coccinelle, l’édition 2024 de la journée annuelle de sensibilisation. Le mercredi 18 septembre de 10h à 17h à l’Esplanade des droits de l’Homme, au centre-ville de Besançon. Pour cette nouvelle édition, l’accent sera mis sur comment s’informer et trouver du soutien à la parentalité.

La mort inattendue du nourrisson est le décès brutal d’un enfant de moins de 2 ans rappelle le CHU de Besançon. Elle se manifeste chez des enfants a priori en bonne santé et généralement pendant leur sommeil. La MIN concerne environ 350 bébés chaque année en France. Cela reste la première circonstance de décès chez les nourrissons de 1 mois à 1 an.

Des actions de sensibilisation, à découvrir tout au long de la journée, seront donc organisées en partenariat avec le Département du Doubs et l’association Coccinelle : stands et ateliers thématiques, jeu "la chambre des 7 erreurs", quiz, discussions et échanges avec les professionnels.

Des décès évitables grâce aux gestes de prévention

Les causes de décès de la MIN sont multiples et le plus souvent associées à des pathologies médicales. Mais, "dans un cas sur deux, les consignes de sécurité pour le couchage ne sont pas respectées" alerte le CHU.

La moitié des décès pourrait ainsi être évitée en appliquant les gestes de prévention adéquats :

Faire dormir le bébé toujours sur le dos, jamais sur le ventre, ni sur le côté

Le faire dormir dans une gigoteuse sans le couvrir, ni l’emmailloter

Retirer du lit les éléments mous (tour de lit, oreiller, couette, couverture, doudou)

Faire dormir le bébé dans son propre lit et dans la chambre des parents (jusqu’à 6 mois)

Maintenir la pièce où dort le bébé à une température entre 18 et 20°C

Ne pas exposer le bébé au tabagisme passif (pendant et après la grossesse)

Des précautions particulières doivent également être prises pour le portage et l’allaitement :

Installer le bébé en écharpe en toute sécurité

Bien concilier une tétée de nuit et l’installation du bébé à proximité de sa maman

Comment bien s’informer et trouver du soutien à la parentalité ?

L’objectif de la journée de sensibilisation de cette année sera également d’inviter les visiteurs à privilégier les sites institutionnels, comme le site "1000 premiers jours" et d’échanger avec les professionnels de santé qui les accompagnent à travers les différents rendez-vous comme les consultations obligatoires des 6 premiers mois de l’enfant, le suivi à domicile proposé à la sortie de maternité pour la mère et le bébé, etc.

Le stand se composera :