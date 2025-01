Une journée sportive et ludique au collège Voltaire pour lutter contre le harcèlement scolaire

La "Caravane de la lutte contre le harcèlement" a fait halte ce mardi 14 janvier 2025 au sein du collège Voltaire de Besançon. Organisé par le club Sauvegarde de Besançon en partenariat avec la Cité éducative, Raid aventure organisation, CLJ, Recidev, et le Sporting futsal Besançon, l’événement vise à sensibiliser les élèves au harcèlement scolaire à travers des ateliers citoyens et sportifs en présence des ambassadeurs du dispositif "Non au Harcèlement".

Entourés des membres d’associations, de professeurs, d’adultes mais également de représentants des forces de l’ordre, les collégiens ont pu prendre part de 9h à 17h à cette journée de sensibilisation active au harcèlement scolaire au travers d’ateliers sportifs, ludiques mais également de sensibilisation.

Pour le directeur de l’établissement François Batlogg, l’intérêt d’une telle journée est de "poursuivre la lutte contre le harcèlement scolaire d’une manière différente". Si un travail de sensibilisation est déjà mis en place tout au long de l’année au sein de l’établissement, le directeur rappelle que cela est "nécessaire mais pas suffisant". Au travers des ateliers, les collégiens travaillent avant tout "le vivre ensemble", et "développent leur empathie et leur bienveillance".

Alors qu’avant les faits de harcèlement étaient très peu signalés, le personnel scolaire est aujourd’hui de plus en plus "face à des élèves inquiets pour leurs camarades" qui n’hésitent plus à solliciter l’adulte pour "protéger et accompagner". Il est donc important selon François Batlogg de travailler cette "culture de l’intention de l’autre" et de rappeler que les adultes "sont là pour protéger et accompagner", que de "nous alerter ce n’est pas dénoncer, c’est être humain".

Enfin pour le directeur, ce genre d’action, plus ludique, sportive et transversale, permet également une mise en lumière de la mixité sociale qui règne dans l’établissement. "Ici on a aussi bien des élèves de Planoise que des élèves de village et ça se passe plutôt bien" explique François Batlogg. L’occasion donc de montrer qu’à travers ces actions "la différence ça peut aussi être une richesse".

"Casser les murs"

En charge de l’organisation des activités, le directeur du club de la Sauvegarde Besançon, Fodé Ndao a insisté sur l’importance de "casser les murs" pour développer "la collaboration entre les associations et l’éducation nationale qui forme les citoyens de demain".

Ce genre d’événement permet avant tout d’insister sur l’importance du "vivre ensemble" et de faire en sorte que "les enfants se parlent mais aussi les structures et les adultes présents". À travers des "activités citoyennes", le "dialogue s’ouvre" ce qui permet "de garder le lien et de parler ensemble des problèmes de société" conclut Fodé Ndao.