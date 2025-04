Une médaille de bronze obtenue en compétition mondiale pour le Planoise karaté academy

Du 3 au 6 avril 2025, plus de 3.000 athlètes venus de plus de 80 pays se sont affrontés lors de la Karate 1 Youth league de Guadalajara en Espagne. Parmi eux, deux karatékas du Planoise karaté academy se sont illustrés lors de cette prestigieuse compétition mondiale réservée aux jeunes.

Dans ce contexte d’élite, Maïmouna Niang, jeune combattante qui a rejoint le PKA cette année, a décroché une superbe médaille de bronze. Une performance "remarquable" pour son club et qui "marque un tournant dans sa carrière et confirme l’excellence de la formation bisontine".

À ses côtés, Yasri Haidar, autre espoir du PKA, a également porté haut les couleurs du club en livrant des combats de très haut niveau. Il s’incline en quart de finale dans un duel fratricide contre son ami Salah Hassaine du Karaté Club de Béthoncourt (1-0).

Un club fier

Leur attitude, leur discipline et leur rage de vaincre n’ont pas laissé les observateurs indifférents. "Cette semaine, j’ai vu deux athlètes d’exception : Yasri et Maïmouna", se félicite Mor Seye, leur coach. "Tous deux sont animés d’une faim d’entraînement rare, d’une discipline exemplaire, et d’un perfectionnisme infatigable”.

Le président du club, Aly Yugo, s’est exprimé également avec émotion : "Derrière cette performance, Maïmouna est en train de tracer un nouveau chemin. Un chemin de réussite, mais aussi de liberté individuelle. Le PKA lui offre un cadre où elle peut s’épanouir pleinement : en tant que femme, en tant qu’athlète, et en tant que modèle inspirant pour les jeunes filles de nos quartiers prioritaires. Maïmouna veut. Maïmouna peut. Elle ira plus vite, plus fort. Et elle n’est pas seule : toute l’équipe du PKA l’accompagne et se tient prête à relever tous les défis".

(avec communiqué)