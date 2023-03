Une nouvelle commission pour lutter contre la prostitution en Haute-Saône

Lutte contre le proxénétisme, renforcement de la prise en charge des victimes, mesures de prévention, ou encore interdiction de l’achat d’acte sexuel... L'État se mobilise dans la lutte contre le système prostitutionnel en prenant en compte le phénomène dans sa globalité.

Une stratégie départementale

Dans ce cadre, une commission départementale de lutte contre la prostitution a été installée le jeudi par Aurélie Contrecivile, directrice des services du cabinet du préfet de Haute-Saône. Chargée d’élaborer, de mettre en œuvre et de coordonner la stratégie départementale en la matière, la commission réunit les services du ministère de la Justice, de la gendarmerie et de la police nationale, de l’ARS, de l’éducation nationale, de la direction départementale de l’emploi, du travail des solidarités et de la protection de la population, de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, du conseil départemental, et des représentants des associations.

Un diagnostic sur le phénomène prostitutionnel en Haute-Saône

L’association du Mouvement du nid a été missionnée par l’État pour établir un diagnostic sur le phénomène prostitutionnel en Haute-Saône et mettre en place des formations à destination de professionnels de terrain.

Ces travaux, qui s’échelonneront sur une année, permettront de mesurer l’ampleur de la prostitution en Haute-Saône, de préciser les profils des personnes victimes, et de proposer des pistes de travail en matière de prévention, de sensibilisation et de prise en charge des victimes. La préfecture de Haute-Saône indique que "la prévention et la lutte contre la prostitution s’inscrivent à part entière dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes, politique publique prioritaire du gouvernement."