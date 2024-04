Une nouvelle micro-crèche arrive à Valdahon

Les micro-crèches sont des établissements privés ou publics qui ont la particularité d’avoir une capacité limitée de 10 places en moyenne et de mélanger les enfants de tous âges pour favoriser le passage de l'information entre eux.

Cet établissement sera chapeauté par le directeur et gestionnaire Julien Begel. De nombreuses activités seront proposées au sein de cet établissement tels que des arts plastiques, de la psychomotricité ou encore l’apprentissage de la communication gestuelle. Les parents pourront eux aussi être conviés à participer à certains de ces ateliers. Un espace snoezelen a également été spécialement aménagé avec une colonne à bulles, des fibres optiques, des projecteurs, des dalles sensorielles, etc.

Toutes les activités seront encadrées par quatre professionnelles de la petite enfance, dont une éducatrice et trois accueillantes.

Enfin, cette micro-crèche se veut dans une démarche écologique avec notamment l'utilisation de couches "écologiques" et de fabrication française. De plus, l'établissement utilise uniquement des contenants en verre et les menus sont confectionnés "majoritairement" avec des produits bio et de saison.

Infos pratiques