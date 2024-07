Une nouvelle recrue et le retour de Tony Mauricio au FCSM

Nassim Ouammou, défenseur gauche polyvalent âgé de 31 ans, s’est engagé avec le FC Sochaux-Montbéliard, pour deux saisons plus une en option.

Né et formé à Saint-Étienne, Nassim Ouammou a évolué pendant 10 saisons au centre de formation des Verts avant de passer par le club de Firminy puis de s’expatrier pendant trois saisons au Portugal au CS Marítimo.

Le joueur découvre la National 3 au club d’Andrézieux-Bouthéon FC durant deux saisons avant de rejoindre Marseille Consolat en National. À la fin de la saison, le club rate de peu la montée en Ligue 2, et le défenseur franco-marocain décide de redescendre d’un niveau en signant dans l'est de la France, au FC Mulhouse. En Alsace, le défenseur polyvalent réalise une saison pleine avec 27 matches au compteur et 3 buts inscrits. Passé ensuite par Rodez, tout juste promu en National, puis l’US Boulogne à l’été 2018, Nassim Ouammou revient à Rodez pour évoluer en Ligue 2 durant 100 matchs et quatre saisons.

Après un transfert au Maccabi Netanya à l’hiver 2023, le défenseur, libéré de son contrat rejoint aujourd’hui le FC Sochaux-Montbéliard pour deux saisons durant lesquelles il évoluera sous le maillot jaune & bleu avec le numéro 7.

Le retour de Tony Mauricio

Contraint de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel après une blessure au genou, l’ancien milieu de terrain du FCSM vient aujourd’hui de rejoindre le staff technique du club. Le club a indiqué qu’il occupera un rôle "hybride".

Tony Mauricio sera effectivement à la fois deuxième adjoint au sein de l’équipe première et entraîneur adjoint de l’équipe réserve aux côtés de Sylvain Monsoreau.

Ce nouveau poste au sein de l’organigramme du club devrait ainsi permettre "d’assurer le suivi et le développement des jeunes joueurs du centre de formation grâce à un accompagnement personnalisé, tout en continuant de mettre la formation sochalienne au cœur du projet" a précisé le FCSM dans son communiqué.

Par le biais de cette nomination, le FC Sochaux-Montbéliard sera ainsi en mesure "d’accompagner Tony Mauricio dans sa reconversion professionnelle et l'obtention de ses futurs diplômes".