Une nouvelle revue qui met à l’honneur l’horlogerie et la mécanique d’art

Dans le cadre du projet Interreg "Arc Horloger 2023-2025", une édition spéciale d’octobre de la revue "Passé simple" met à l'honneur les savoir-faire horlogers et la mécanique d’art de l’Arc jurassien franco-suisse.

Accessible à tous, la revue retrace l’histoire de l’horlogerie, de ses origines à nos jours, et présente des figures emblématiques, des lieux incontournables, ainsi que des innovations marquant l’avenir de ce patrimoine unique.

25 contributions d’historien(ne)s, spécialistes ou passionné(e)s d’horlogerie et de mécanique d’art

Au total, l’édition aura réuni 25 contributions d’historien(ne)s, spécialistes ou passionné(e)s d’horlogerie et de mécanique d’art, de France et de Suisse. "Les articles apportent des éclairages très variés sur un patrimoine hors du commun qui a profondément marqué l’Arc jurassien", précise l’Arc Horloger.

L’histoire rend compte "d’une multitude d’épisodes passés : des origines de l’horlogerie jurassienne à sa diffusion par-dessus la frontière, en passant par son enseignement et les moyens de sa transmission. Elle présente également quelques fleurons de la mécanique d’art, proche de l’horlogerie, soit les automates de Jaquet-Droz et les oiseaux chanteurs de Sainte-Croix. Elle invite à la balade, de Montécheroux à La Chaux-de-Fonds, sur les traces d’Amélie Cuvier, la messagère, ou encore à la découverte de l’un des nombreux musées et sites thématiques répertoriés", nous explique-t-on.

Des réalisations actuelles et des "idées pour l’avenir" sont également évoquées. La revue est également "très généreusement illustrée par des reproductions de montages humoristiques des éditeurs chaux-defonniers Plonk & Replonk, de collages originaux de l’artiste Delphine Blanchard, de documents d’archives et de photographies anciennes", souligne l’Arc Horloger.

À propos

Cette réalisation a été initiée et soutenue dans le cadre du projet Interreg ARC HORLOGER 2023-2025. Né à la suite de l’Inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art sur la Liste du patrimoine immatériel de l’humanité (UNESCO) en 2020, le projet a pour mission de mettre en réseau les communautés d’acteurs, de valoriser les savoir-faire et de favoriser leur transmission.

Infos +

Le numéro spécial, de 56 pages, est en vente au prix de CHF 12.- / Euros 12.- Côté suisse : la revue est disponible dans toutes les librairies Payot. Elle peut être obtenue sur demande à : abo@passesimple.ch ou Passé simple Sàrl, Rue du Château 40, 1510 Moudon. Côté français : le numéro est proposé dans les principaux points de vente du livre à Besançon, Morteau et Pontarlier et dans d’autres boutiques franc-comtoises. La liste complète est disponible sur le site : www.arc-horloger.org