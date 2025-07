Une pétition intersyndicale contre le budget 2026 annoncé par François Bayrou

Cette pétition a été créée par l’intersyndicale constituée de la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l’UNSA, la FSU et Solidaires.

Selon les syndicats, le budget annoncé "s’attaque frontalement au monde du travail?: suppression de jours fériés, coupes budgétaires massives dans les services publics, nouvelles offensives contre le droit du travail, gel des salaires, recul social sur toute la ligne".

Pour l’intersyndicale, il s’agit "d’exiger l’abandon des mesures injustes annoncées par le gouvernement" et "faire entendre le refus d’un énième plan d’austérité imposé aux travailleurs, aux jeunes, aux retraité·es et aux plus précaires".