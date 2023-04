Une soirée à oublier pour le FC Sochaux

FCSM - Pau : 2-3 • Alors qu’ils auraient pu réaliser une bonne opération en revenant à un point de Bordeaux au classement, les Sochaliens sont finalement une fois de plus passés à côté d’un match charnière ce samedi 15 avril en s’inclinant face à Pau.

Plus tôt dans l’après-midi, Metz s’étant imposé 3-0 à Bordeaux, le FC Sochaux avait l’occasion de revenir à un point du dauphin au classement. Mais pour cela il fallait obligatoirement s’imposer face à Pau.

Alors qu’ils réalisaient une bonne entame de match, les Sochaliens se sont fait surprendre sur la première occasion de Pau venue d’une contre-attaque conclue par Sylvestre à la 10e minute de jeu.

Une ouverture du score visiteuse qui a donné un tout autre visage à la rencontre. Méconnaissable, le FCSM baissait d’un cran techniquement, manquait d’engagement et ne parvenait pas à faire la différence dans les duels. À la 32e, Pau réaliste, ne manquait pas sa deuxième occasion de doubler le score et jetait un froid sur le stade Bonal.

Alvero, de sauveur à bourreau

Revenu des vestiaires avec de meilleurs intentions, Sochaux insistait et finissait par faire sauter le verrou à la 58e grâce à Tony Mauricio entré en jeu à la mi-temps (1-2). Voyant le temp filer les Sochaliens poussaient davantage et c’est finalement dans les arrêts de jeu qu’Alvero, de la tête sur corner, venait délivrer Bonal en permettant l’égalisation.

On pensait que le FCSM avait au moins réussi à limiter la casse. Eh puis… une minute plus tard, le même Alvero commettait une faute dans la surface et permettait à Pau de s’imposer grâce à un penalty transformé par Begraoui dans les ultimes secondes de la rencontre.

"Relever la tête pour continuer d’exister"

Un scénario rageant et une défaite cruelle mais pas illogique au regard de la prestation générale.

Une défaite que le FCSM va devoir "digérer", comme l’a indiqué Olivier Guégan à l’issue du match, et rapidement "repartir au combat". Sochaux (52pts) perd une place au classement et est désormais 4e, à 3 points de Metz et toujours à 4 points de Bordeaux.

II reste désormais sept matchs aux Sochaliens pour réagir et enfin cesser de laisser filer d’aussi belles occasions de se rapprocher des portes de la ligue 1…