Une vidéo de lutte contre les déviances dans le sport

Il s'agit de la dernière initiative de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de handball qui ''s'engage fermement dans la promotion d'un environnement sportif sain et respectueux''.

Cette action s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large ''visant à promouvoir des valeurs de fair-play, de respect et de tolérance sur les terrains de handball de la région.'' Elle fait suite à celle de la Fédération Française de handball entamée depuis 2019 ''TOUS UNIS''.

Une vidéo, plusieurs objectifs

Sensibiliser les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les supporters sur l'importance du respect mutuel et du fair-play dans le sport

Prévenir les incidents de violence et d'incivilité en encourageant le dialogue et la citoyenneté

Promouvoir une culture sportive positive où le respect prime sur la compétition à tout prix

“En tant qu'organisation dédiée à la promotion du handball, il est de notre devoir de créer un environnement où chacun se sent en sécurité et respecté. Cette vidéo est un outil précieux pour sensibiliser notre communauté aux valeurs essentielles de notre sport et pour encourager des comportements exemplaires sur et en dehors du terrain." a déclaré le président de la Ligue, Marie-Albert Duffait.