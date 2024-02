PUBLI-INFO • Venez découvrir les microtechniques ! SUPMICROTECH ouvre ses portes le samedi 9 mars à Besançon SUPMICROTECH, l’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques, organise une journée portes ouvertes samedi 9 mars 2024 de 9h à 17h. L’occasion pour les futurs élèves et les curieux de découvrir l’univers de cette école d’ingénieurs dont la réputation n’est plus à faire : on y apprend à concevoir et à réaliser les microsystèmes du futur, pour les secteurs du transport, du luxe et de la précision, de l’instrumentation ou encore de la santé !

Une journée pour tout savoir... et des surprises !

Tout au long de cette journée, les visiteurs pourront :

Assister à des conférences

Présentation de l’école à 10h et à 14h

Les microtechniques, c’est quoi ? à 11h et à 15h

Visiter l’école avec un parcours dédié aux futurs élèves et un parcours dédié au grand public

Rencontrer les enseignants, les enseignants-chercheurs et les élèves

Découvrir les thématiques pédagogiques et des exemples de travaux pratiques

Expérimenter avec des ateliers ludiques dédiés aux petits et grands organisés par le Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence Microtechniques et Systèmes Intelligents !

A noter : Les jeunes intéressés par l’alternance pourront également se rendre à pied à la journée portes ouvertes du pôle formation de l’UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) Franche-Comté qui aura lieu le même jour.

L’école d’ingénieurs de référence en microtechniques et en microtechnologies

SUPMICROTECH propose une formation d’ingénieurs pluridisciplinaire axée sur les systèmes mécatroniques et les microsystèmes. Habilitée par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, son diplôme est reconnu par la Commission des titres d'ingénieur depuis 1934. SUPMICROTECH fait également partie de la Conférence des Grandes Écoles.

Cette école bisontine, qui a fêté ses 120 ans en 2022, propose d’accéder au titre d’ingénieur via trois cursus de formations :

Par la voie de l’apprentissage (plutôt réservée aux BAC + 2 venant de BTS et aux BAC + 3 après une licence professionnelle ou un BUT ) ;

Par la voie, dite classique, de formation initiale en grande majorité pour des élèves issus de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles ;

Par la voie de la formation continue.

Quelle que soit la voie, la formation est pluridisciplinaire et les élèves suivront des enseignements en mécanique, mathématiques, science des matériaux, fabrication, conception, automatique, électronique, informatique sans oublier des softskills, compétences indispensables en sciences humaines, économiques, juridiques et sociales.

De plus, au cours de leur cursus, les élèves-ingénieurs de SUPMICROTECH passent au moins un tiers de leur temps en immersion dans les entreprises, lesquelles sont placées au centre des enseignements par l’expérience acquise en milieu industriel. Les élèves peuvent compter sur des partenaires de qualité (Bulgari, Louis Vuitton, CEA, Grupo Antolin, Sonceboz, …).

Les diplômés de SUPMICROTECH sont des ingénieurs polyvalents à dominante mécanique et spécialisés en microtechniques, qui peuvent aborder de nombreuses problématiques de l’industrie d’aujourd’hui et du futur (dite 4.0).

SUPMICROTECH, au coeur du futur précisément

SUPMICROTECH forme de futurs ingénieurs engagés et responsables vis-à-vis des problématiques environnementales et sociétales actuelles et à venir. Dans une démarche vertueuse, les élèves travaillent en effet, grâce aux microtechniques, à la miniaturisation avec moins de matières, donc moins de poids et d’énergie demandée pour faire fonctionner les composants dans les microsystèmes.

Les microtechniques, c'est quoi ?

C’est un ensemble de techniques qui peuvent être mises en œuvre pour concevoir, fabriquer, analyser des objets de très petites tailles. Très petite taille signifie à l’échelle inférieure au millimètre. Cela veut aussi dire qu’une grande précision est nécessaire.

Des objets microtechniques, on en trouve dans beaucoup de dispositifs. Le plus connu que l'on utilise tous les jours est le smartphone. Il intègre beaucoup d’éléments microtechniques des boutons, un écran tactile, des capteurs, jusqu’à la petite vis qui permet de fermer le couvercle. Le smartphone n’est pas le seul exemple tous les domaines de l’industrie ont besoin de microtechniques : les voitures, les avions, les satellites, les dispositifs médicaux, etc.

