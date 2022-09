Vincent Restencourt, le nouvel entraîneur du Besançon association patinage artistique

En cette rentrée de septembre 2022, le Besançon association patinage artistique (BAPA) accueille un nouvel entraîneur de patinage artistique, Vincent Restencourt, médaillé à plusieurs reprises aux championnats du monde et premier patineur Français à réussir un quadruple saut en compétition internationale.

Installé aux États-Unis puis revenu en France au début de l’épidémie de Covid-19, Vincent Restencourt était à la recherche d'un club à développer, dans un cadre agréable pour sa famille et justement, le BAPA et la ville de Besançon remplissaient tous ces critères ! Il a par ailleurs été séduit par la qualité des infrastructures de la patinoire Lafayette et par leur potentiel.

Vincent Restencourt a été de multiple fois médaillé aux Championnats du monde de patinage artistique et vainqueur de la finale des Grands Prix Junior. Il est également connu pour avoir été le premier Français à réussir un quadruple saut en compétition internationale. Depuis, il est entraîneur en France, puis aux États-Unis, où il a intégré l'équipe de coach nationale américaine et a participé à l'entraînement et la préparation de quatre patineurs olympiques.

À Besançon, Vincent Restencourt a beaucoup d’ambition pour le club notamment faire du BAPA un pôle national avec le label "Équipe de France".