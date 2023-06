Violences en Haute-Saône : le préfet interdit la vente et la possession de certains produits et de feux d'artifice

Le préfet manifeste sa "solidarité aux maires concernés et remercie les services de sécurité et de secours pour leur action immédiate et efficace" et précisant que "toutes les mesures sont prises pour éviter le renouvellement de pareils événements."

Un arrêté préfectoral interdisant la vente, l’achat, le transport, la détention et l’usage, de pétards, de feux d’artifice et d’articles pyrotechniques sur la voie publique, d’artifices et d’hydrocarbure au détail, d’acides, de produits inflammables, chimiques ou explosifs, d’armes ou d’objets pouvant constituer une arme par destination, a été pris ce jour jusqu’au lundi 03 juillet 2023 18h.