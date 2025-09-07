Vote de confiance : les Jeunes Horizons du Doubs demandent à Dominique Voynet de ne pas voter contre

Dans une lettre ouverte adressée à la députée de la 2e circonscription du Doubs ce vendredi 5 septembre, soit trois jours avant le vote de confiance à l’Assemblée nationale, les Jeunes Horizons du département prennent position sur la situation politique nationale et appellent à la responsabilité.

Avant le vote de confiance le 8 septembre prochain, qui appellera les parlementaires à décider s’il oui ou non ils accordent leur confiance au gouvernement pour le budget, Dominique Voynet a lancé la ”semaine de grande écoute” pendant laquelle elle sollicite l’avis des électrices et des électeurs.

Si les Jeunes Horizons saluent l’initiative de la députée, ils regrettent l’absence d’impact réel de sa démarche. "Tout d’abord, nous saluons votre "semaine de grande écoute" même si nous devons regretter dans la même phrase son inutilité", écrivent-ils. Ils soulignent que, selon les déclarations des équipes de la députée, "cette consultation n’influencerait en rien votre choix, puisqu’il devra finalement être celui de votre famille politique”.

”Nous avons appelé au front républicain et donc activement participé à votre élection”

Les signataires rappellent également les conditions particulières de l’élection de la députée en 2022, indiquant : "Vous avez bénéficié du retrait du candidat du bloc central arrivé en troisième position. Nous avons appelé au front républicain et donc activement participé à votre élection. Les conditions exceptionnelles de votre élection ne peuvent pas vous permettre d'agir au seul nom de la gauche mais bel et bien dans le sens de l’intérêt général.”

”Ne pas précipiter le pays dans une crise encore plus profonde”

Le cœur de leur message porte sur le prochain vote de confiance au gouvernement. ”Bon nombre d'électrices et d'électeurs du bloc central ayant voté pour vous nous interpellent pour faire entendre leurs voix. Leur demande est limpide : vous demander en responsabilité de ne pas voter contre la confiance demandée par le Premier ministre afin de ne pas précipiter le pays dans une crise encore plus profonde”, écrivent-ils au nom des électeurs du bloc central.

Ils affirment que la jeunesse, en particulier, ne doit pas être sacrifiée : "Une seule chose est sûre, la chute du gouvernement n’arrangera rien. Au contraire, elle va concourir à l’aggravation de la situation de notre pays."

Enfin, les Jeunes Horizons du Doubs appellent à dépasser les clivages politiques. "Soyons constructifs et inventifs pour trouver des chemins d’accord. Nous devons placer, pour une fois, l’intérêt supérieur de la Nation au-devant des querelles partisanes", conclut la lettre.