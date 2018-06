Appel du '18 joint' : les jeunes écologistes souhaitent légaliser le cannabis…

Il cite d'ailleurs le rapport de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies selon lequel 17 millions de Français consomment du cannabis chaque année et 71 tonnes sont saisies. "Des chiffres qui ne cessent d'augmenter malgré la politique répressive du gouvernement illustrée par l'instauration d'une amende pour les consommatrices et consommateurs de cette drogue", ajoutent les écologistes.

"Cette position est d'autant plus critiquable, que la lutte contre le cannabis coûte 830 millions d'euros par an aux contribuables, tandis que les retombées économiques d'une éventuelle légalisation sont estimées entre 1,8 et 2,1 milliards d'euros" rappelle Hugo Cordier, co-secrétaire fédéral des Jeunes Écologistes.

Pour les jeunes écologistes, la multiplication de commerces liés à la vente du CDB témoigne d'une évolution des mentalités en la matière et d'un retard législatif significatif tant sur l'aspect thérapeutique, que récréatif.

Pour ces raisons, ils demandent une dépénalisation de la consommation et une légalisation du cannabis, mais également une autorisation de l'autoproduction dans un cadre non-marchand.